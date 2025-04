Un 200e but dans la LAH pour Gabriel Dumont 

Du 26 au 29 mars dernier se tenait le Championnat canadien juvénile de ballon sur glace à Val-d’Or. Le Ballon sur glace (BSG) mineur du Témiscouata était représenté par ses 2 équipes M19 (19 ans et moins) soit le Blitz et les T-Miss. Ainsi, le BSG mineur du Témiscouata a délégué 20 joueuses et 20 joueurs en plus de 7 accompagnateurs. En ronde ...