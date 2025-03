Le Blitz M19 gagne une 4e médaille d’or consécutive et brise un record canadien

Du 26 au 29 mars dernier se tenait le Championnat canadien juvénile de ballon sur glace à Val-d’Or. Le Ballon sur glace (BSG) mineur du Témiscouata était représenté par ses 2 équipes M19 (19 ans et moins) soit le Blitz et les T-Miss. Ainsi, le BSG mineur du Témiscouata a délégué 20 joueuses et 20 joueurs en plus de 7 accompagnateurs.



En ronde préliminaire, les gars du Blitz ont conservé une fiche parfaite de 4 victoires en 4 départs, terminant ainsi 1er de leur division et accédant directement à la demi-finale.

Puis, lors de cette joute éliminatoire, le Blitz a tiré de l’arrière 0 à 3 après une période de jeu face à Équipe Saskatchewan. Les joueurs du Blitz ont alors redoublé d’ardeur pour finalement l’emporter 6 à 3, marquant 5 filets sans riposte dans les 7 dernières minutes de jeu.

En finale, le Blitz affrontait le Dynamite de L’Assomption soit leurs grands rivaux québécois. Dans un match assez hermétique, l’équipe du Témiscouata a été en mesure de trouver des brèches défensives pour gagner par un pointage de 3 à 0.

Le Blitz gagne ainsi un 4e titre consécutif de Champion canadien juvénile en établissant un record canadien pour le plus grand nombre de conquêtes consécutives dans le juvénile masculin.



Du côté des filles du T-Miss, elles ont cumulé, en ronde préliminaire, une fiche de 3 gains et 1 défaite en prolongation en 4 parties terminant elles aussi au premier échelon de leur division.

Accédant directement en demi-finale, les T-Miss ont baissé pavillon 1 à 0 face au Blizzard de Richelieu-Yamaska dans une joute où les filles du Témiscouata ont dominé au niveau du temps de possession de ballon.

Puis, lors de la finale de bronze, un scénario similaire au match précédent s’est produit de nouveau alors que les T-Miss se sont inclinées 1 à 0 face au Kilsyth Young Guns de l’Ontario, le but vainqueur ayant été marqué en prolongation à 3 contre 2, car l’équipe gagnante évoluait en supériorité numérique.



Par ailleurs, plusieurs joueuses et joueurs ont récolté des honneurs individuels lors du banquet du vendredi soir. Marilou Bossé a été nommée la joueuse la plus utile (MVP) aux T-Miss alors que Jeremy Plourde Dubuc a reçu la même distinction pour le Blitz. Un autre membre du BSG mineur a reçu la mention de joueur le plus utile à son équipe, soit Étienne Dupuis du RPF de Sayabec.

Dans les nominations sur les équipes d’étoiles, les sœurs Marylou Briand et Lily-Rose Briand ont respectivement été nommées sur la 2e et la 1ère équipe d’étoiles, toutes les deux comme attaquante. Notons que Lily-Rose en était à une première participation à un Championnat canadien, et ce, à l’âge de 13 ans.

Chez le Blitz, le frère ainé des deux sœurs Briand, Zackary, a été nommé sur la 2e équipe d’étoiles comme attaquant. Pour sa part, Cédric Blais a été nommé sur la première équipe d’étoiles comme attaquant pour une 2e fois de suite alors que son coéquipier, le défenseur Zachary Dion, se retrouve sur la 1ère équipe d’étoiles pour une 4e année consécutive.

Puis, leur entraîneur en chef, Maxime Dugas, a été nommé entraîneur de l’année, toutes catégories confondues.

Aussi, après la finale masculine, d’autres honneurs individuels ont été décernés à des joueurs du Blitz. Zackary Briand a reçu le trophée de joueur le plus utile de la finale alors que son capitaine, Zachary Dion, recevait le titre de joueur le plus utile de tout le Championnat, et ce, pour une 2e fois au cours des 4 dernières saisons.



«Malgré une fiche globale de 3 gains et 3 revers chez les filles, nous avons dominé tous nos matchs. Le manque d’opportunisme en offensive nous a possiblement coûté une place sur l’une des 3 premières marches du podium. Chez les gars, nous avons gagné un match de fous contre Équipe Saskatchewan après avoir tiré de l’arrière 0 à 3. Nous avons laissé beaucoup d’énergie et d’émotions sur la glace lors de cet affrontement. Nous n’avons pas nécessairement joué notre meilleur match en finale contre le Dynamite qui nous attendait de pied ferme avec un style de jeu hermétique, mais une fois de plus, les gars ont trouvé une façon de gagner! Je suis très fier de ce groupe de gars qui vient de marquer l’histoire du ballon sur glace juvénile», a commenté l'entraineur-chef des deux équipes, Maxime Dugas.

«Par ailleurs, cette compétition à Val-d’Or revêt un caractère particulier pour moi, car environ 40% des joueuses et des joueurs des 2 équipes en étaient à une dernière participation au Championnat canadien juvénile. J’ai été leur entraîneur et leur enseignant pendant plusieurs années pour plusieurs d’entre eux et je les félicite pour tous les efforts et les sacrifices qu’ils ont déployés au cours de toutes ces années. Il nous reste maintenant à terminer cela en beauté en finissant 1er dans le M19 masculin et féminin au Championnat provincial mineur qui aura lieu du 18 au 20 avril prochain dans notre cour ou presque soit à Rivière-du-Loup», a-t-il conclu.

