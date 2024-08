Un match marathon de 12 manches remporté par le CIEL-FM

Les amateurs de baseball réunis au stade municipal de Rivière-du-Loup ont eu le droit au match le plus long de la saison dans la Ligue de baseball Puribec, le 6 aout. Douze manches ont été nécessaires pour déterminer un gagnant entre le CIEL-FM de Rivière-du-Loup et les Cataractes McCain de Grand-Sault.

Ce sont les Louperivois qui ont finalement eu le dessus. Un ballon-sacrifice de Joseph Lebel-Sirois a mis fin à un match marathon et procuré une victoire de 1 à 0 contre les adversaires du Nouveau-Brunswick.

La partie a donné droit à plusieurs bonnes performances des lanceurs, mais le plus étincelant a été le partant des Cats Zack Morin qui a réalisé l’exploit de lancer sept manches sans point ni coup sûr. Le jeune droitier n’a donné que trois buts sur balles et réussi un impressionnant total de 12 retraits au bâton.

Le problème pour Grand-Sault, c’est que Simon Rousseau, dans le camp adverse, a aussi été exceptionnel en ne concédant que quatre coups sûrs en sept manches et un tiers sur la butte.

À quelques occasions, les deux équipes auraient pu se sauver avec la victoire. En dixième manche avec des coureurs aux extrémités et deux retraits, Russell Strilchuk a cogné une balle à la clôture qui a été captée par le jeu spectaculaire au champ centre de Jacob Thériault.

En onzième manche, avec les buts remplis, les spectateurs pensaient bien que c’était la fin quand Vincent Tardif a lancé son bâton croyant qu’il s’agissait d’une quatrième balle, mais finalement le tir était une prise et le coureur du troisième coussin qui lui aussi croyait bien marquer le point gagnant s’est aventuré trop loin vers le marbre avant d’être retiré pour le dernier retrait de la manche.

Guillaume Chénard, qui a œuvré pendant quatre manches et deux tiers, a limité l’adversaire à quatre coups sûrs sans accorder de point. Il a enregistré la victoire. Même s’il a très bien fait ne permettant que trois coups sûrs en quatre manches et deux tiers, Marc Michaud a subi le revers.

Le CIEL-FM prend ainsi les devants 2-0 dans la série 3 de 5 et les Cataractes McCain feront face à l’élimination vendredi soir à Rivière-du-Loup.