Deux jeunes cavaliers participent aux championnats mondiaux NBHA

La région du KRTB a été fièrement représentée lors des plus récents championnats mondiaux de la National Barrel Horse Association (NBHA) qui se déroulaient cette année en Géorgie, aux États-Unis, du 22 au 27 juillet. Jessie et Youri Malenfant ont profité de cette grande expérience pour bien performer.

Les deux cavaliers de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, frère et sœur, ont su se distinguer par leur détermination et leurs performances exceptionnelles tout au long de la saison dernière. Leur passion pour l'équitation et leur engagement envers le sport ont été récompensés par cette opportunité prestigieuse de représenter leur région sur la scène mondiale.

Bien qu’ils ne se soient pas qualifiés lors de la grande finale, ils ont tout de même remporté des prix dans quelques «sidepot». Ainsi, Jessie Malenfant s’est glissée en septième position 4D dans le sidepot Rookie avec sa monture Mister Dream. De son côté Youri Malenfant a remporté la première position 2D dans le sidepot International et la cinquième position 3D dans le sidepot garçon avec sa monture Silver Spirit.

Jessie et Youri Malenfant ont consacré de nombreuses heures à l'entraînement, soutenus par leurs familles, leurs entraîneurs et leur communauté. Leur participation à ce championnat est non seulement une réalisation personnelle, mais également une source d'inspiration pour les jeunes cavaliers.

La NBHA est une organisation reconnue pour promouvoir la course de barils à travers le monde. Elle organise ce championnat annuel qui attire les meilleurs cavaliers de différents pays. Les jeunes représentants ont eu l'occasion de démontrer leur talent face à une concurrence de haut niveau, tout en acquérant une expérience inestimable.