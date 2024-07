Le dernier homme debout au Big Wolf’s Backyard Cacouna – L’Isle-Verte 

À la suite du succès retentissant des trois premières éditions du Big Wolf’s Backyard Ultra à Cacouna, l’organisation annonce la quatrième édition qui débutera le samedi 13 juillet et qui pourrait bien se terminer le lundi 17 ou mardi 18 juillet. Elle sera et de loin la plus relevée au niveau du calibre des athlètes élites.

Maintenant dans plusieurs régions au Québec et au Nouveau-Brunswick, les courses du Big Wolf’s permettent à un plus grand nombre de coureurs, du novice à l’expert, de pouvoir expérimenter ce format unique.

Un Backyard se terminent lorsqu’un(e) athlète complète un dernier tour de 6,7 km seul(e). Leur durée dépend donc du calibre des athlètes présents et en l’occurrence, ça peut être très long.

Yvan L’Heureux, de Rivière-du-Loup, instigateur du défi et directeur de course, se dit enchanté des trois dernières éditions du Big Wolf’s Backyard. «Nous sommes plus qu’heureux de pouvoir faire vivre cette aventure unique dans un site enchanteur! Nous avons la chance de pouvoir compter sur la présence de 125 athlètes et autant de crews qui sont vraiment motivés et enthousiastes. C’est un travail colossal en amont, avec des dizaines de bénévoles mais la meute qui se dirige vers son lieu de pèlerinage, son «Cacouna», est en feu!»

Le rendez-vous des élites

Après trois excitantes éditons au Bas St-Laurent et la création du Circuit du Big Wolf’s Backyard en 2022, ce sera un retour aux sources cette fin de semaine. Il y aura la plus importante concentration jamais vue d’athlètes d’ultramarathon québécois, canadiens et même d’ailleurs en lice pour le grand titre.

Chez les hommes, Marco Poulin, champion 2023 (46 tours soit 308,5 km) et Sébastien Roulier (45 tours soit 301,7 km) seront notamment présents. Chez les femmes, Stéphanie Simpson (43 tours soit 288,1 km), Doudja Mekamcha (28 tours soit 187,8 km) et Joelle Hébert de St-Alexandre (26 tours soit 174,4 km) tenteront à nouveau de se dépasser.

Une trentaine de coureurs qui ont déjà environ 24 tours comme record personnel, soit le quart des 125 participants, seront également sur la ligne de départ.

Le concept Big Wolf’s s’inspire directement du Big’s Backyard Ultra, créé en 2012 par Lazarus Lake, le célèbre directeur de course des Barkley Marathons, sur sa propriété de Bell Buckle, dans le Tennessee. Elle détermine non pas qui est le coureur le plus rapide, mais celui qui est le plus endurant : celui qui se tient toujours debout alors que tous les autres ont abandonné.

Toutes les heures, les coureurs admis doivent prendre le départ d’une boucle de 6,7 km qu’ils doivent faire à l’intérieur d’un délai de 60 minutes. Les coureurs qui ne se présentent pas à la ligne de départ à l’heure précise sont disqualifiés et l’événement se termine seulement lorsqu’un seul et dernier coureur reste en piste pour compléter un dernier tour seul : “The Last Man Standing” et ce, peu importe combien de temps cela aura pris.

Rappelons que la course de Cacouna, sélecte par son « Silver Ticket », fait partie d’un réseau de centaines de courses de Backyard au niveau mondial. Seulement six au Canada ont la mention « Silver Ticket » qui donnent accès au prestigieux championnat canadien. Le Canada est, avec les États-Unis, le seul pays avec six courses de ce calibre.