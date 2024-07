L'état-major des 3L confirme le retour de Kasey Kulczycki

Treize membres du club d’athlétisme Les Vaillants du Témiscouata et du programme sport-études en athlétisme de l’école secondaire du Transcontinental ont participé à la 2e coupe Jeunesse en athlétisme dans les catégories cadette et juvénile. Cette compétition se déroulait les 6 et 7 juillet à Laval. Plus de 400 athlètes s’étaient donné rendez-vous ...