Les Vaillants récoltent sept médailles à Laval

Treize membres du club d’athlétisme Les Vaillants du Témiscouata et du programme sport-études en athlétisme de l’école secondaire du Transcontinental ont participé à la 2e coupe Jeunesse en athlétisme dans les catégories cadette et juvénile. Cette compétition se déroulait les 6 et 7 juillet à Laval. Plus de 400 athlètes s’étaient donné rendez-vous pour cet événement de niveau provincial. Les athlètes du club Les Vaillants ont remporté un total de sept médailles et amélioré quinze marques personnelles.

Chez les cadets : Laurent Bélanger est monté sur la plus haute marche du podium au lancer du marteau. Dana Jalbert a récolté l’argent au poids, Véronica Plourde l’argent au disque et Jordyn Hickey l’argent au javelot.

Chez les juvéniles, Anaïs Michaud a récolté deux médailles : l’argent au disque et le bronze au marteau. Jérémie Lahey a aussi mis la main sur l’argent au marteau.

Plusieurs athlètes ont atteint les finales durant cette fin de semaine de compétition. Madeleine Bernier et Dana Jalbert ont respectivement terminé en 4e et 6e positions aux 80m haies, Anaïs Michaud 4e au poids, Kim Asselin 4e au marteau, 5e au disque et au javelot, Alicia Labonté et Chloé Plourde respectivement 5e et 7e au marteau.

Finalement, notons aussi les 4e positions de Cédric Roy au javelot et Laurent Bélanger au poids.