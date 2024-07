Leïla Beaudoin affrontera finalement Lizbeth Crespo 

Dix jeunes athlètes et musiciens de la région se sont partagé des bourses d’excellence individuelles totalisant 11 500 $, le 27 juin, lors d’une soirée de célébrations organisée par la Classique de golf des Barlettes et leurs amis. Ces bourses visent à les encourager à poursuivre leur pratique sportive et artistique, ainsi qu’à viser les plus hauts ...