De beaux résultats pour le club Filoup à la Coupe Jeunesse

Neuf membres du club Filoup étaient en action lors de la coupe jeunesse U16 et U18 qui se tenait les 6 et 7 juillet au Stade Claude Ferragne à Laval. C’est sous une chaleur accablante que la délégation louperivoise est rentrée à la maison avec une récolte de sept médailles en plus d’améliorer une dizaine de records personnels.

Juliette Dionne a été une fois de plus sensationnelle en remportant deux médailles chez les cadettes. Elle a fait de superbes courses et a fracassé ses records personnels tout en obtenant la médaille d'or au 300m et celle de bronze au 200m. Elle a du même coup assuré sa place sur l’équipe du Québec, pour une deuxième participation aux championnats nationaux de la Légion.

Une autre Filoup est montée sur la plus haute marche du podium au lancer du disque dans la catégorie juvénile. Il s’agit de Léa-Rose April. Cette dernière a été constante tout au long du concours, avec plusieurs essais de qualité, dont un lancer de 26,31m pour s’emparer de la médaille d’or.

Emma Dubé a de son côté décroché la médaille d’argent au lancer du disque, en plus de terminer quatrième au lancer du poids et ce, avec deux records personnels. Sa compatriote Joalie Tanguay a terminé en troisième position au lancer du marteau, dans la catégorie cadette.

Anabelle Larouche a récolté deux médailles de bronze dans ses épreuves de prédilection, soit le 100m haies et le 400m haies, en plus de prendre la 5e position au saut en longueur dans la catégorie juvénile.

Chez les cadets, Zachary Lepage a terminé au pied du podium au 100m haies avec une nouvelle marque personnelle et il a pris la sixième place au saut en longueur en plus de terminer huitième au 100m sprint. Augustin Mercier a pris la huitième place au 1500m steeplechase et la cinquième position au 2000m, lui qui était à ses débuts dans ces deux disciplines. Louka Pelletier est arrivé treizième au 200m et septième au lancer du javelot.

Dans la catégorie juvénile, Laura André a terminé en huitième place au 1500m.

Pour la plupart des jeunes athlètes, cette compétition marquait la fin de la saison estivale 2024. Cependant, la coupe excellence et les championnats provinciaux juniors, séniors et vétérans sont à venir d’ici la fin juillet. Par la suite, les championnats nationaux jeunesse de la Légion U16-U18 seront du 9 au 11 août à Calgary. L’entraineuse Karyn Thibault fera partie de l’équipe d’encadrement lors de cette prestigieuse compétition.