Triathlon de Pohénégamook : événement pluvieux, triathlète heureux

Le vieil adage «mariage pluvieux, mariage heureux» s’est appliqué au Triathlon de Pohénégamook, le 30 juin. Malgré la courte, mais très bonne averse qui a frappé la région, il n’y avait que des sourires aux visages des participants du traditionnel événement sportif.

Ce sont effectivement 305 participants et leurs familles qui se sont déplacés à Pohénégamook pour venir participer aux différentes épreuves, un record. L’événement a la réputation d’être un des meilleurs endroits pour débuter dans ce sport et le tout a transparu par la venue de près 120 athlètes qui en était à leur première participation.

La Microbrasserie le Secret des Dieux était d’ailleurs à pleine capacité le samedi matin alors qu’on y présentait la conférence «Mon premier triathlon». Activité courue par les premiers participants qui ont la chance d’en apprendre plus sur le triathlon : histoire, trucs et astuces et ainsi mieux se préparer pour leur épreuve.

Le Triathlon Pohénégamook rime également avec famille et ce fût encore plus le cas cette année alors qu’un nombre important de familles se sont inscrites à l’événement. Plusieurs d’entre elles en ont profits pour s’inscrire aux épreuves adultes et jeunesses et ainsi faire bouger toute la famille. Le tout explique également la participation record au volet jeunesse alors que plus d’une cinquantaine de jeunes ont réalisé un triathlon dont la plupart en était à leur première expérience.

Record également pour le volet course à pied alors que plus de 50 personnes se sont inscrites. La beauté du parcours de course est certainement un des facteurs clés de cette hausse, mais aussi, ce volet offre un bon complément aux gens qui préfèrent courir et laisser le triathlon aux autres membres de leur familles.

Finalement, l’organisation aimerait remercier ses 119 bénévoles sans quoi un tel événement ne peut exister. Leur sourire, leur encouragement et leur engagement envers la mission et l’événement permette année après année d’offrir un événement chaleureux, amical et festif à tous les participants.

Le Triathlon Pohénégamook en sera à une 10e édition en 2025 et l’organisation y travaille déjà afin d’offrir un événement inoubliable.