La Classique de golf des Barlettes remet 11 500 $ en bourses 

Dix jeunes athlètes et musiciens de la région se sont partagé des bourses d’excellence individuelles totalisant 11 500 $, le 27 juin, lors d’une soirée de célébrations organisée par la Classique de golf des Barlettes et leurs amis. Ces bourses visent à les encourager à poursuivre leur pratique sportive et artistique, ainsi qu’à viser les plus hauts sommets.

La soirée s’est déroulée à la Cour de circuit de L’Isle-Verte, en compagnie de la mairesse Ginette Caron, promaire de Rivière-du-Loup Nelson Lepage, de l’instigateur Pierre Dion et des membres du comité de sélection. Les familles des boursières et boursiers étaient aussi invitées à assister à cette soirée spéciale.

En sports, les boursiers sont Renaud Pelletier de Rivière-du-Loup (Badminton), Anabelle Larouche de Rivière-du-Loup (Athlétisme), Mélodie Gagnon de Rivière-du-Loup (Patinage artistique), William Dubé de Saint-Modeste (Boxe), Maude et Yoan Perron de Notre-Dame-du-Portage (Patinage de vitesse), William Bellavance de L’Isle-Verte (Golf) et Mathieu Fréchette de Rivière-du-Loup (Hockey).

Tous ces athlètes ont offert de grandes performances dans leur discipline respective au cours des derniers mois et des dernières années. Ils se sont démarqués par leurs résultats sportifs eux-mêmes, célébrés sur les scènes régionales et nationales, mais également par leur attitude, leurs efforts et la qualité de leur dossier de candidature.

Du côté artistique, le comité de sélection a retenu la candidature de Clarie Séguin, 16 ans, de Trois-Pistoles. La jeune joueuse de violon voyage quotidiennement à Rivière-du-Loup pour ses études en musique au sein du programme scolaire de l’École Secondaire de Rivière-du-Loup.

Notons également qu’un certificat d’honneur a été décerné à Olivier Desjardins, 9 ans, de Rivière-du-Loup. Ce jeune joueur de hockey a beaucoup de talent. Il participe à des tournois provinciaux au niveau M11. Il a été invité pour jouer au «Boston Showdown» et au «Tampa Bay Elite Prospect» où il s’est mérité le titre de «Top Prospect». Sa prochaine étape? Un voyage à Las Vegas pour participer au tournoi «King of Vegas».

UNE PREMIÈRE EXPÉRIENCE RÉUSSIE

La Classique de golf des Barlettes et leurs amis est une activité de levée de fonds annuelle visant le financement de son programme de bourses d’excellence en art ou en sport. Tous les jeunes de 17 ans et moins de la région de Rivière-du-Loup et de Trois-Pistoles peuvent participer. Le programme de cette année disposait de 11 500 $.

«C’est à la fois beaucoup d’argent, mais peu si l’on considère l’étendue des besoins pour atteindre un niveau de maitrise et d’excellence, que ce soit dans un domaine artistique ou sportif», a souligné Pierre Dion, organisateur bénévole.

Les membres du comité de sélection des boursiers étaient Lise Bélanger, Mario Rouillard, Maryse Simard, Aline Dion et Pierre Dion. Leur travail n’a pas été facile, puisqu’une trentaine de dossiers complets de candidatures ont été analysés. «Derrière chaque candidature, il y a une belle histoire qui nous a touchés personnellement», ont noté les membres.

La Classique des Barlettes et ses amis sera de retour cet été. Elle invite ainsi tous les golfeurs de la région à participer à sa 4e organisation qui aura lieu le samedi 14 septembre 2024 au Club de Golf de Rivière-du-Loup. Toutes les informations seront bientôt disponible sur la page Facebook «Classique des Barlettes». Il est aussi possible de communiquer à l’adresse courriel [email protected].