Rivière-du-Loup reconnait ses athlètes

Dans le cadre du programme de reconnaissance de la Commission de la pratique sportive et de la vie active de Rivière-du-Loup, une quarantaine de jeunes sportifs et sportives de la région ont été applaudis par les membres du conseil municipal le mardi 2 juillet soir, en ouverture de la séance ordinaire.

Nommés à titre d’athlètes ou d’équipes des mois de février à mai 2024, les récipiendaires se sont tous démarqués dans leur discipline respective depuis le début de l’année.

En patinage artistique, les groupes 1 et 2 du club Les Arabesques ont reçu les honneurs pour le mois de février. Digne représentant des Loupiots, Louka Fournier s’est illustré pour le mois de mars en patinage de vitesse. En avril, la boxeuse Laurie Laplante, de l’École de boxe olympique de Rivière-du-Loup, s’est distinguée, côte à côte avec l’équipe mixte 11B Bleu & Or en hockey. Enfin, le groupe de sport-études en natation artistique de l’École secondaire de Rivière-du-Loup, associé aux Flamants roses, a obtenu le titre pour le mois de mai.

Ce programme de reconnaissance, instauré il y a près de 25 ans, vise à souligner les efforts et la détermination des jeunes athlètes et à les encourager à se dépasser dans une discipline sportive. Tout au long de l’année, les clubs sportifs et les organisations scolaires sont à tour de rôle invités à recommander un ou une athlète ou une équipe qui s’est particulièrement illustré.