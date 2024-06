Les Loups-Marins terminent leur saison en beauté 

Plusieurs nageurs des Loups-Marins de Rivière-du-Loup ont profité de la toute dernière Coupes des régions, qui avait lieu à Rimouski les 22 et 23 juin, pour conclure leur saison de natation en beauté.

Thomas Morneau a notamment connu une fin de semaine de feu en battant quatre records du club lors cet événement, soit au 100m libre chez les 11-12 ans, 100m brasse, 200m QNI et 50m dos.

À noter que le record régional 11-12 ans au 100m brasse datait de 1988 dans l’Est-du-Québec. La nouvelle marque est maintenant 1:18.48.

Autre mention spéciale pour Aurélie Michaud, 12 ans, qui a réussi à nager en dessous du standard pour le championnat provincial Jean-Drapeau au 50m libre lors de la 2e soirée de finale. Il s’agit de son premier standard de la saison.

Les athlètes médaillés sont : Marie-Laurence Bossé (1 argent, 2 bronze), Émy Brousseau (1 bronze), Hubert Côté (1 or, 2 argent, 1 bronze), Charles D’Auteuil (1 argent), Gabriel Desbiens (1 or, 1 argent, 3 bronze), Ève-Marie Desjardins (1 argent), Clara Hammond (1 bronze), Stella-Rose Lajoie (1 or, 4 bronze), Béatrice Laprise (1 or, 2 bronze), Thomas Lévesque (1 or, 1 bronze), Aurélie Michaud (5 or, 1 bronze), Alice Moreau (2 bronze), Oly Morneau (6 or), Thomas Morneau (6 or) et Noah St-Pierre (1 bronze).