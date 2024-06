Brendon Baribeau obtient sa chance avec les Albatros 

Quand l’organisation des Albatros du Collège Notre-Dame a eu la confirmation qu’elle perdait son entraineur-chef Michel Ouellet en vue de la prochaine saison, elle n’a pas hésité longuement sur l’identité de son remplaçant. Brendon Baribeau, impliqué avec l’équipe depuis 2020, était la personne tout indiquée pour prendre le relais.

Brendon Baribeau obtient ainsi sa chance de se faire valoir en tant qu’entraineur-chef et directeur général de l’équipe M18 AAA du Collège Notre-Dame. Il s’agit d’un rôle qu’il souhaitait obtenir depuis un moment déjà et pour lequel il s’estime prêt.

L’an dernier, l’entraineur de 28 ans avait postulé pour succéder à Mike Maclure, un ami qu’il considère comme un mentor. S’il n’avait pas été le choix final de l’organisation, il était clair qu’il était jugé en haute estime par le conseil d’administration et son président Alain April. Il avait d’ailleurs été promu comme entraineur-associé, après quelques années comme entraineur-adjoint.

«L’an dernier, l’organisation m’avait fait comprendre qu’elle tenait à moi et que l’opportunité allait être là au départ de Michel. On a eu plusieurs discussions et tout s’est fait très naturellement», a partagé Baribeau, le 27 juin.

«Je suis heureux ici. J’adore la ville, j’adore le Collège et les gens avec qui je travaille. Je suis fier de continuer à travailler avec ces personnes-là.»

Pour la petite histoire, c’est Michel Ouellet lui-même qui l’a appelé pour l’informer de la belle nouvelle. Le neuvième entraineur-chef de l’histoire de l’équipe a ensuite été contacté par Alain April.

La nomination de Brendon Baribeau permet aux Albatros d’assurer une forme de continuité au sein de ses rangs. Le principal intéressé ne cache pas avoir beaucoup appris aux côtés de Mike Maclure et Michel Ouellet ces dernières années. Il est maintenant impatient de se mettre au travail et de contribuer aux succès de l’équipe, bien au fait de son rayonnement régional.

«Je ne pense pas changer ma philosophie. Je veux rester moi-même et garder ce qui m’a permis de me rendre jusqu’ici», a-t-il dit.

Comme entraineur, il se décrit comme quelqu’un de calme et de réfléchi. Un entraineur exigeant pour qui l’éthique de travail et la bonne attitude sont primordiales, également.

«J’aime laisser les joueurs jouer, mais je veux qu’on soit difficiles à affronter, qu’on soit tannants et structurés. Je souhaite que les gars aient les bonnes habitudes et une identité forte», a-t-il décrit.

«Il faut aussi s’assurer d’avoir de bonnes personnes, des joueurs qui représentent bien le Collège Notre-Dame. Les gars doivent être droits et faire les choses de la bonne façon.»

De son propre aveu, Brendon Baribeau se décrit aussi comme un homme qui aime les défis. «L’adversité, ça te force à être meilleur et à te surpasser. C’est vrai pour les coachs, mais aussi pour les joueurs. Ce ne sera pas toujours facile et c’est pourquoi tu as besoin d’être bien préparé et d’avoir de bonnes habitudes de travail.»

Interrogé sur son successeur, Michel Ouellet n’avait de son côté que de bons mots envers Brendon Baribeau. Il est convaincu qu’il est la personne clé pour l’organisation des Albatros. «Il est rendu là. Il a de la graine d’entraineur-chef et il a finalement la chance de s’exprimer dans ce rôle-là. L’équipe va être choyée», a-t-il confié.

Les Albatros M18 AAA sont actuellement à la recherche d’un entraineur-adjoint. Au moment d’écrire ces lignes, le 27 juin, l’organisation était en pourparlers avec quelques candidats, dont l’un plus sérieusement.

Brendon Baribeau souhaite régler ce dossier rapidement afin de se mettre au travail en vue du camp d’entrainement. La saison estivale s’annonce chargée, mais il est prêt pour l’aventure.