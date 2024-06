Une 9e édition populaire pour le Triathlon Pohénégamook 

La 9e édition du Triathlon Pohénégamook attendra près de 300 participants, les 29 et 30 juin. Il s’agit d’un retour au niveau pré-pandémique de 2019, alors que l’événement avait accueilli un record de participants.

L’événement, désormais reconnu comme un des meilleurs événements familiaux de triathlon au Québec, a vu s’inscrire déjà plus d’une trentaine de familles : parents et enfants. C’est une belle réussite pour l’événement qui met l’accent depuis ses débuts sur son ambiance amicale et familiale.

Le Triathlon Pohénégamook fait également partie de la série D3couverte de Triathlon Québec. Avec près de 40 % des participants qui en seront à leur premier événement, il est facile de comprendre pourquoi elle en fait partie. Une programmation spéciale est en place pour ces derniers le samedi matin : conférence, atelier de transition et clinique de nage en eau libre sont à l’horaire, le tout animé par le très énergique René Sergerie, ancien champion double Ironman.

Finalement, l’édition 2024 est heureuse de présenter Dorys Langlois comme président d’honneur. Dorys Langlois est l’un des plus grands athlètes de Pohénégamook. Issue du club d’athlétisme Les Vaillants du Transcontinental, il est aujourd’hui une référence dans le monde de la course à pied au Québec. L’événement offre justement un 5 km et 10 km au pied du lac.

Le parcours offre une vue incroyable sur le lac Pohénégamook et les boucles permettent aux coureurs de rester près de l’action. Ce sont des épreuves parfaites pour ceux pour qui la nage avec Ponik ne leur fait pas peur.

Sachez qu’il est encore temps de vous inscrire, il vous suffit de consulter le site : triathlonpohenegamook.com afin d’avoir tous les détails et faire votre inscription.