Une saison de plus à Syracuse pour Gabriel Dumont 

Le capitaine du Crunch de Syracuse, Gabriel Dumont, demeurera avec l’équipe pour une saison supplémentaire. L’organisation de l’État de New York a confirmé s’être entendu avec le vétéran joueur sur un contrat d’un an dans la Ligue américaine de hockey (LAH), le 18 juin.

L’athlète de 33 ans a joué 47 matchs en 2023-2024, récoltant 14 buts et 14 mentions d’aide. Malgré une vilaine blessure, qui a nui à sa saison, l’attaquant a terminé au troisième rang des meilleurs buteurs de l’équipe et au premier rang des buteurs en avantage numérique avec six.

Jusqu’ici, Gabriel Dumont a joué six saisons avec le Crunch de Syracuse. Il a été capitaine en 2018-2019, puis à nouveau à partir de 2021. Il n’a jamais caché que sa famille et lui s’y sentaient à la maison.

Depuis son arrivée chez les pros, l’athlète originaire de Dégelis a joué 731 parties en 15 saison. Sur cette période, il a amassé 199 buts et 452 points. Gabriel Dumont a également joué 90 matchs dans la Ligue nationale de hockey (LNH).