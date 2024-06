De belles performances en tennis, une formation en pickleball

Des joueurs de tennis de la région ont offert de belles performances dans le cadre de la mini-coupe junior Valeurs mobilières Desjardins qui se tenait dans les installations du Club de tennis et de picklball de Rivière-du-Loup.

Dans la classe compétition, le podium a été formé du vainqueur Clovis Boulianne, ainsi que de Philippe Rioux et Fabrice Chouinard. Dans la catégorie intermédiaire, la victoire est allée à Thomas Hamel. Le finaliste est Gabriel Patry et la médaille de bronze Alexis Miville. Et chez les plus jeunes, le gagnant est Gabriel Martin, devant Dimitri Lévesque et Hubert Dionne.

Par ailleurs, de dimanche 16 juin, se tenait une clinique de pickleball. Pas moins de 48 participants ont pu profiter des conseils d'une équipe d'entraîneurs de l'Académie Élite Pickleball de Montréal. Ces entraîneurs jouent sur le circuit professionnel américain et canadien et ont su captiver les participants. Le club de tennis et de pickleball de Rivière-du-Loup est fier de cette réussite et d'avoir pu offrir ce service à une communauté pickleball en pleine expansion.