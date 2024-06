Leïla Beaudoin en sous carte d’un combat majeur en aout 

Leïla Beaudoin n’a pas patienté longtemps avant de savoir quand elle remontera sur un ring de boxe dans le cadre d’un combat professionnel. Quelques jours après avoir vu son 12e combat être annulé, l’athlète du Témiscouata a eu la confirmation qu’elle se battra en sous-carte du combat qui opposera Christian Mbilli et Sergiy Derevyanchenko, le 17 aout, au Centre Vidéotron.

Sur les réseaux sociaux, Beaudoin s’est réjouie d’être de retour devant les siens. La dernière fois qu’elle a boxé à Québec, elle a obtenu sa revanche contre Elizabeth Chavez Espinoza.

Selon elle, le combat entre Mbilli et Derevyanchenko promet d’être un véritable feu d’artifices. Faire partie du gala représente donc «une super belle opportunité», estime-t-elle.

L’adversaire de la cogneuse de 28 ans n’est pas connue pour le moment.

Depuis son arrivée chez les pros, Leïla Beaudoin compte une fiche de 11 victoires en 12 combats, dont 1 K.O.

Cette soirée de boxe, majeure pour le promoteur Eye of the Tiger, est organisé en collaboration avec TopRank et sera présenté en direct sur ESPN. EOTTM promet d’ailleurs une sous-carte flamboyante avant le choc Mbilli-Derevyanchenko. Arslanbek Makhmudov sera notamment de la partie, tout comme Wilkens Mathieu de Québec et Thomas Chabot de Thetford Mines.