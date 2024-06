Deux médailles pour les Vaillants à Jonquière

Le Championnat provincial scolaire d’athlétisme extérieur du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) se déroulait les 8 et 9 juin à la piste d'athlétisme du Parc Saint-Jacques de Jonquière. Au total, neuf athlètes des Vaillants ont été sélectionnés pour faire partie de l’équipe de l’Est-du-Québec.



Les cadets se sont mis en évidence en réalisant de belles performances. Véronica Plourde a terminé 2e au disque et Madeleine Bernier en 3e position en longueur avec un excellent saut de 4m88. Laurent Bélanger a réalisé un top 5 avec une 5e position au poids. Notons aussi la 4e position au saut en hauteur et la 5e place au lancer du poids de Dana Jalbert.

Chez les benjamins, William Plourde s’est démarqué en atteignant les finales au 80 mètres et au 150 mètres où il a terminé respectivement en 8e position et en 6e position.



Les athlètes des Vaillants ont donc remporté deux médailles, une d’argent et une de bronze, l’œuvre de Véronica Plourde et Madeleine Bernier. Les athlètes ont aussi profité de l’occasion pour améliorer 3 records personnels. Ils ont aussi atteint les finales à huit reprises. La prochaine compétition du club d’athlétisme Les Vaillants aura lieu à Laval le 6 juillet prochain.