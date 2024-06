Un Top 10 pour Simon Dion-Viens à l’Autodrome Chaudière

Simon Dion-Viens était en piste le week-end dernier pour la première épreuve 2024 en sol québécois de la série NASCAR Canada, qui se déroulait à l’Autodrome Chaudière. Au volant de la voiture 37 Duclos Chrysler, supportée par Pièces d’Auto Alain Côté, Normand, Kenny U-Pull, Rousseau Metal et XPN le pilote du Kamouraska a été en mesure de rallier l’arrivée, devant une foule des plus imposante, avec une très satisfaisante 9e position.

«La journée de samedi dernier fût très intense pour moi et tous les membres de mon équipe en raison de l’horaire condensé de la série Nascar Canada. Lors de notre première sortie en piste pour les pratiques, la session fût écourtée en raison de présence d’huile sur la piste et je n’ai pas pu compléter plusieurs tours, ce qui nous plaça en 18e position sur les 22 voitures présentes», explique Simon Dion-Viens.

«J’étais confiant d’avoir une bonne voiture pour la séance de qualification et j’ai finalement été en mesure d’y inscrire le 13e meilleur chrono en vue de la course de 300 tours», poursuit-il.

«Lors de la première moitié de la course, j’ai resté patient et j’ai été en mesure de gagner quelques positions et d’éviter les accrochages sur la piste. Après l’arrêt aux puits au 150e tours, nous avons redémarrer l’épreuve au milieu du peloton et j’ai été en mesure de livrer de bonnes batailles sur la piste afin de me pointer en 8e position en fin d’épreuve», exprime le pilote du Kamouraska.

Après une bonne lutte avec un autre compétiteur dans les derniers tours, c’est finalement en 9e position que le pilote du Kamouraska a croisé le fil d’arrivée.

«Je suis satisfait de mon résultat et je tiens d’ailleurs à remercier tous mes équipiers et mes partenaires qui me permettent de réaliser ce programme de course dans la plus prestigieuse série de course automobile au Canada. Ce fût une journée très motivante pour la suite de la saison car nous avons été en mesure d’être compétitif et de rivaliser avec les plus grosses équipes au pays», résume Simon Dion-Viens.