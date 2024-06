Les 27e Jeux régionaux de la FADOQ du Bas-Saint-Laurent

Cette année, les Jeux régionaux de la FADOQ du Bas-Saint-Laurent se déroulent dans quatre municipalités de la région, du 29 avril au 11 juin. Malgré les deux disciplines à venir ce mois-ci, ce sont déjà plus de 319 participants et bénévoles qui ont pris part aux jeux depuis la fin avril.

Le tout a débuté le 29 avril dernier au Salon de Quilles de Mont-Joli avec le tournoi de Grosses Quilles duquel un record fût établi avec 120 participants.

Puis, le 1er mai, une trentaine de marcheurs ont effectué trois kilomètres de marche rapide au Parc des Chutes de Rivière-du-Loup. Par la suite, ce fût au tour de l’UQAR, le 4 mai, de recevoir une octantaine de participants pour un tournoi de Pickleball organisé en collaboration avec le Club de Pickleball de Rimouski.

Ensuite, le 22 mai dernier, plus de quatre-vingts aînés ont compétitionné dans diverses disciplines (baseball poche, pétanque atout, sac de sable et cartes charlemagne) au Centre des loisirs Guy Pelletier à Pohénégamook.

Pour leur part, les tournois de golf et de pétanque se tiendront respectivement au Club de golf du Transcontinental à Pohénégamook, le samedi 8 juin et au Parc du Campus et de la Cité à Rivière-du-Loup, le mardi 11 juin. Une cinquantaine de participants sont attendus par discipline.

La 27e édition des Jeux régionaux de la FADOQ est une réussite cette année avec une augmentation de près de 200% des inscriptions.

Les champions de chacune des catégories se mériteront la chance de représenter le Bas-Saint-Laurent dans le cadre des prochains Jeux FADOQ Provinciaux qui auront lieu à Sherbrooke les 17, 18 et 19 septembre prochain. Des équipes de Grosses Quilles de Mont-Joli ont déjà confirmé leur présence.