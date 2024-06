Repêchage de la LNAH : les 3L perdent gros 

Le repêchage d’expansion pour les nouvelles équipes de Québec et Saint-Hyacinthe a eu lieu lundi soir dans la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH). Sans grande surprise, les 3L de Rivière-du-Loup ont perdu des joueurs importants, soit deux attaquants, un défenseur et un gardien de but.

Atteindre la finale de la LNAH a-t-elle fait mal aux 3L dans le processus d’expansion? Possible d’en douter. L’organisation louperivoise a perdu des joueurs qui ont directement contribué au succès de l’équipe dans le parcours éliminatoire. Des joueurs qui ont tous, de surcroit, moins de 30 ans.

La nouvelle organisation de Québec a jeté son dévolu sur le gardien Tristan Côté-Cazenave, ainsi que sur l’attaquant louperivois Tristan Pelletier. De son côté, la formation de Saint-Hyacinthe a choisi le défenseur Marc-Olivier Crevier-Morin et l’attaquant Olivier Mathieu.

Notons que Côté-Cazenave a été l’un des seuls gardiens choisis avec Marc-Antoine Gélinas (Sorel-Tracy). Pour sa part, Tristan Pelletier a fait partie cette saison de groupes de joueurs locaux avec Tristan Pomerleau et Michael Ward.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs partisans ont partagé leur déception de voir ces joueurs quitter l’organisation. Olivier Mathieu, par exemple, jouait une énergie et une hargne appréciées des fans. De son côté, Marc-Olivier Crevier-Morin affichait une belle stabilité à la défense depuis la saison 2022-2023.

Chose certaine, les 3L de Rivière-du-Loup risquaient fort bien d’être désavantagé par le processus d’expansion, ne serait-ce par que l’organisation comptait sur le groupe de joueurs le plus jeune de la LNAH.

Notons que d’anciens représentants des 3L de Rivière-du-Loup ont également changé d’équipe, lundi, soit Marc-André Tourigny et Raphaël Bussières (Québec), ainsi que Simon Demers, Félix-Antoine Drolet et Keven Veilleux (Saint-Hyacinthe).