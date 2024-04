Bobsleigh : une saison «très positive» pour Anthony Couturier 

Le retour d’Anthony Couturier sur la scène internationale de bobsleigh a été «très positif». L’athlète originaire de Rivière-du-Loup a connu ses meilleurs moments en carrière, aidant son équipe à connaitre une saison marquée par une 12e place au Championnat du monde et un top 5 à une épreuve du circuit de la Coupe du monde.

Le 23 mars, la saison de l’équipe de bob à quatre dont il fait partie a conclu son calendrier avec sa meilleure performance de l’année : une 5e place à la dernière étape de la Coupe du monde, laquelle était disputée à Lake Placid aux États-Unis.

Il s’agit d’un résultat impressionnant pour la jeune équipe, d’autant plus qu’elle n’a été devancée que par certaines des meilleures formations mondiales. Trois équipes de l’Allemagne, qui forment une force en bobsleigh, ont terminé sur les trois marches du podium.

Concrètement, l’équipe canadienne a terminé à 37 centièmes de seconde du premier quatuor, et à peine 9 centièmes de seconde du podium, derrière l’Autriche. Un rien du tout.

«C’est un très bon résultat», a concédé Anthony Couturier, de retour au Québec depuis quelques jours. «On était une très jeune équipe cette année avec deux recrues dans le sport. C’était aussi ma première dans la grosse ligue, sur le circuit mondial. Savoir qu’on peut rivaliser avec ces équipes-là, sur une piste nord-américaine, c’est très positif.»

«De se classer derrière les trois équipes allemandes, c’est encourageant pour la suite des choses. Il ne manque pas grand-chose pour pouvoir les battre sur une piste à domicile.»

Il faut savoir que Lake Placid est une descente que l’équipe canadienne connait très bien pour y compétitionner régulièrement. La fin de semaine dernière, l’expérience acquise a payé, tout comme les nombreuses heures d’entrainement qui ont été investies dans les dernières semaines.

Depuis octobre, l’équipe canadienne a multiplié les voyages et les camps d’entrainement à travers l’Europe, visitant Innsbruck, Altenberg et Winterberg. Seul un mois d’arrêt dans les périodes des Fêtes a permis aux athlètes de retrouver leurs proches.

Tout ce temps passé à travailler sur leur technique a néanmoins donné des résultats et a resserré les liens entre les athlètes. Leur complicité, sur la piste comme à l’extérieur, n’est d’ailleurs pas étrangère à leur succès collectif.

«Lake Placid, c’est une piste très technique qui met vraiment de l’avant le pilotage. Par manque d’expérience, on n’a pas encore les départs qui nous permettent pour le moment de rivaliser avec les meilleurs au monde. On aspire à ça dans les prochaines années. Entre temps, on a vraiment vu à quel point Taylor est un pilote expérimenté. Il a fait la différence.»

Ce dernier n’a pas manqué de féliciter ses coéquipiers sur les réseaux sociaux de Bobsligh Canada, soulignant leur éthique de travail tout au long de la saison. «On a tous été lancés dans le feu de l’action assez rapidement cette année. Je suis vraiment fier de la façon dont nous avons répondu à l’appel», a soutenu l’ancien des Redmen de McGill.

«Si on regarde des vidéos des premières poussées de la saison et qu’on les compare à celle de la dernière fin de semaine, on ne croirait pas regarder la même équipe du tout.»

Aux États-Unis, la solide performance du groupe a également permis aux athlètes de mettre derrière eux leur plus récente performance sur le circuit de la Coupe du monde. À Altenburg, en février, l’équipe avait été victime d’un accident spectaculaire lors de sa seule descente. Le bob s’est reversé, mais heureusement, les blessures ont été évitées.

Notons que les temps qui ont permis aux Canadiens de prendre la 5e place de cette étape de la Coupe du monde leur ont aussi attribué la médaille d’or des Pan American Championships. Leurs performances ont été meilleures que celles de leurs adversaires des États-Unis qui ont terminé 7e et 8e. Un titre qui s’ajoute au palmarès de la saison qui leur permet, individuellement, de se démarquer au sein d’Équipe Canada.

UN RETOUR EN FORCE

Après une année sabbatique en 2022, pause qu’il a utilisée pour gagner en puissance et pour soigner une vieille blessure, Anthony Couturier a retrouvé l’univers de Bobsleigh Canada l’automne dernier. Ses performances lui ont permis de joindre les rangs du premier équipage de bob à quatre en vue de la présente saison. Pour une première fois en carrière, il avait l’occasion de compétitionner sur circuit de la Coupe du monde parmi les meilleurs athlètes de la discipline.

Force est maintenant de constater que l’opportunité – dont il était très reconnaissant – n’a pas été gâchée, au contraire, et qu’il est à sa place auprès des meilleurs. L’équipe, dont il a été un membre important dès le départ, a connu une très bonne saison.

Parmi ses autres faits d’armes, notons une 12e position sur 24 équipes aux Championnats du monde de bobsleigh. Il s’agissait là aussi d’une première expérience pour le Louperivois d’origine.

«C’est le meilleur résultat du côté masculin au Canada. Nous étions bien contents de ça», a fait savoir l’athlète. «Ç’a créé beaucoup de momentum pour entrer dans la saison morte et préparer la prochaine saison. C’est aussi de bon augure pour les championnats du monde 2025 qui auront lieu à Lake Placid.»

La saison morte maintenant arrivée, le temps n’est pas au repos pour Anthony Couturier. L’athlète est de retour dans le gymnase afin de poursuivre son entrainement. Son prochain rendez-vous avec Bobsleigh Canada devrait avoir lieu en juillet.

Nul doute, son objectif sera de retrouver sa place parmi la meilleure équipe à quatre au Canada la saison prochaine. Chose certaine, les performances de la formation en 2023-2024 sont encourageantes et pourraient très bien forcer les dirigeants de Bobsleigh Canada à poursuivre l’expérience, maximisant leur potentiel en vue des prochains Jeux olympiques de 2026.