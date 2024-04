Toujours en vie, les 3L passent en demi-finale 

Les 3L de Rivière-du-Loup affrontaient le Cool FM de Saint-Georges dans le cadre d’un match sans lendemain disputé au Centre Premier Tech, mercredi soir. Devant la pression de l’élimination, l’équipe a offert l’une de ses meilleures performances de la saison, remportant l’affrontement par la marque de 4 à 1. Elle passe maintenant en demi-finale des séries de la LNAH.

Si la marque était de 1 à 1 après deux périodes, les 3L méritaient un meilleur sort, eux qui ont bombardé le filet adverse au deuxième vingt. La troupe de l’entraineur-chef Éric Haley a toutefois été récompensée au troisième engagement avec trois buts sans réplique. La formation a survolé cette période, en route vers une victoire convaincante.

«Aujourd’hui, c’était ‘’do or die’’, puis on a joué un de nos meilleurs matchs de l’année. Quand on est arrivés en troisième période, on méritait mieux que ça, on a eu beaucoup de chances de marquer, mais on a gardé confiance […] On savait qu’on avait notre ‘’A Game’’, et ç’a explosé.»

Au final, les 3L ont dominé les locaux avec 47 rondelles dirigées vers le gardien adverse. Le Cool Fm a répliqué avec 24 lancers vers Tristan Côté-Cazenave qui a connu un fort match. Olivier Mathieu, Maxime St-Cyr, Alexandre Ranger et Gabriel Denis ont été les marqueurs, au plus grand plaisir des 1 726 partisans présents.

Notons également que le défenseur Tristan Pomerleau a effectué un retour au jeu, lui qui avait été blessé à la tête contre les Marquis de Jonquière. L’arrière a été le meilleur des siens et sa présence a amené beaucoup à la brigade défensive. Il a aussi ajouté deux mentions d'aide.

La route des 3L de Rivière-du-Loup en séries éliminatoires se poursuit donc dès vendredi à Laval. La formation louperivoise sera de retour à domicile ce samedi à 19 h 30.

Les 3L tenteront de causer la surprise contre les champions de la saison régulière. Le capitaine Louick Marcotte s’attend à une série rapide et chaudement disputée. Il demeure confiant que l’équipe puisse causer la surprise.