De beaux résultats pour le Club de natation artistique Les Flamants Roses de Rivière-du-Loup

Lors de la plus récente compétition du Club de natation artistique Les Flamants Roses de Rivière-du-Loup organisé à Saint-Hyacinthe les 23 et 24 mars, les nageuses ont fait très bonne figure. Plusieurs d’entre elles se sont qualifiées pour les championnats provinciaux en mai.

Il s’agit de Jade Lévesque (2e sur 4 en solo 11-12 ans), Évelyne Bossé (3e sur 15 en solo 13-15 ans), Coralie et Alysun Lapointe (3e sur 6 en duo 16-20 ans), Émy Bouchard (4e sur 11 en solo 16-20 ans).

Différentes équipes se sont aussi classées soit celles de l’équipe du Sports-Études composée de Maryanne Bérubé, Évelyne Bossé, Justine Bouchard, Alycia Lebel et Rose Mercier (3e sur 10); l’équipe 13-15 ans composée de Charlie Blanchet, Clara D’Auteuil, Élie Deschamps, Florence Dickner, Léane Girard, Norah Lemay, Jade Lévesque, Coralie Ouellet et Éléna Ouellet (7e sur 10) ainsi que l’équipe 16-20 ans composée d’Anaïs Bossé, Coralie Gagnon, Alysun Lapointe et Anaïs Ouellet (2e sur 2).

Notons aussi les belles performances en duo 13-15 ans de Maryanne Bérubé et Rose Mercier (4e sur 11), de Léane Girard et Norah Lemay (10e sur 11) et d’Élie Deschamps et Florence Dickner (11e sur 11); en solo 13-15 ans d’Anaïs Ouellet (6e sur 15), de Justine Bouchard (9e sur 15), Éléna Ouellet (13e sur 15) et de Laurence Lévesque (15e sur 15); en figures imposées 13-15 ans d’Évelyne Bossé (5e position sur 69); en solo 16-20 ans d’Alycia Lebel (6e sur 11) et d’Anaïs Bossé (8e sur 11).