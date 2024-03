Le Blitz M19 est prêt pour la défense de son titre national

Les joueurs du Blitz M19 du Ballon sur glace (BSG) mineur du Témiscouata auront l’occasion d’inscrire leur nom dans le livre d’histoire du ballon sur glace canadien, lorsqu’ils prendront part aux prochains championnats nationaux juvéniles organisés au Manitoba au début avril. La formation du Témiscouata aura la chance de remporter le titre pour une troisième fois consécutive. Il s’agirait d’une première depuis de nombreuses années.

Quand ils se présenteront dans la ville de Portage la Prairie, du 3 au 6 avril, les joueurs du Blitz traineront ainsi avec eux leurs biens personnels, mais aussi le bagage de deux autres championnats canadiens, l’un remporté en 2022 à Cornwall en Ontario, l’autre célébré en 2023 à Saskatoon en Saskatchewan.

Il y a un an, cible dans le dos, les joueurs avaient répondu aux attentes envers eux. Sous la pression des champions défendants, ils s’étaient levés en remportant la finale contre un adversaire qui leur avait fait subir leur seule défaite du tournoi, le Moose Junior de l’Ontario.

Sur la plus grande scène canadienne, l’équipe s’était finalement imposée par la marque de 1 à 0, complétant un parcours convaincant de 6 victoires et 1 revers. Certains de ses représentants, Cédric Marquis, Cédric Blais et Zachary Dion, avaient également été honorés sur le plan individuel.

Le premier, un attaquant, s’était vu décerner le titre de joueur le plus utile (MVP) de la finale. Ses deux coéquipiers avaient quant à eux été nommés sur la première équipe d’étoiles du championnat, comme attaquant et défenseur, respectivement.

Heureusement pour la troupe témiscouataine, ils sont tous les trois de retour cette année.

PRÊTS

C’est dans ce contexte que l’équipe des moins de 19 ans, formée du même noyau, s’envolera pour l’ouest dans les prochains jours. Elle sait que la pression sera là, sans doute plus encore que l’an dernier, mais elle est prête à braver la tempête.

«On sait déjà qu’il n’y aura aucun match facile», a soutenu Éric Dion, président du BSG mineur du Témiscouata et papa de William et Zachary. «Les autres équipes nous attendent de pied ferme. Nous affronter, ce sera une source de motivation supplémentaire pour plusieurs d’entre elles.»

La formation demeure fébrile à l’idée de prouver une nouvelle fois sa valeur. Le groupe, qui compte six recrues, est confiant en ses moyens. Il demeure très expérimenté et compte sur un solide leadership.

«On sait donc que personne ne va nous donner un passe-droit jusqu’en finale. Les gars vont devoir travailler fort dès le début de la compétition, mais ils sont prêts. Tout le monde est très motivé.»

RÉDEMPTION POUR T-MISS

Soulignons que la région du Témiscouata sera également représentée du côté féminin au Manitoba. L’équipe T-Miss M19 sera elle aussi sur place et tentera de venger sa quatrième place obtenue en 2023.

La formation tentera du même coup d’oublier sa défaite crève-cœur de 1 à 0 en prolongation lors du match de la médaille de bronze contre la deuxième équipe québécoise, le Blizzard. Elle méritait certainement un meilleur sort.

Les filles ont obtenu leur laisser-passer au rendez-vous national, grâce à une victoire aux Championnats provinciaux mineurs en avril 2023 à Lévis.

L’équipe M19 est composée en grande majorité des mêmes athlètes présentes l’an dernier. Nul doute qu’elles souhaitent revenir et tout est en place pour qu’elles puissent atteindre leur objectif.

FORMATIONS

L’équipe du Blitz M19 est composée de Charles-Étienne Blanchet, Charles-Antoine Cloutier, Alexis Leblond, Jeremy Plourde Dubuc et Luckas Plourde Dubuc de Témiscouata-sur-le-Lac, Alexandre Bossé, William Dion, Zachary Dion et Cédric Marquis de Saint-Louis-du-Ha! Ha!, Philippe Dupuis et Laurent Marquis-Roy de Saint-Honoré-de-Témiscouata, Zackary Briand de Saint-Eusèbe, Philippe Caron de Saint-Cyprien, Nicolas Côté de Saint-Moïse, Mathis Duguay et William Levesque de Sayabec, ainsi que de Louis-Philippe Guénard de Amqui, Luca Morin de Saint-Antonin, Thomas Pouliot Lacroix de Val-Joli et Cédric Blais de Saint-Narcisse-de-Beaurivage.

Chez les filles, la formation T-Miss M19 est formée de Anne-Sophie Boucher, Alycia Breton, Juliane Deschamps, Laurence Lang, Ariane Malenfant, Ève-Marie Ouellet, Èva-Rose Pedneault et Rose-Marie Royer de Témiscouata-sur-le-Lac, Marie-Alex Bossé et

Marilou Bossé de Saint-Louis-du-Ha! Ha!, Marylou Briand, Maély Caron et Dalhia Morin-Chouinard de Saint-Eusèbe, Laurence Dumont, Mélina Leblond et Laurie Sirois de Saint-Cyprien, ainsi que de Malorie Bilodeau de Saint-Sylvestre, Émilie Dubé de Dégelis, Charlotte Dumais de Sayabec et Marianne Duval de Yamaska.

VISIONNEMENT

L’équipe T-Miss disputera sa 1ère partie du Championnat le mercredi 3 avril à 10 h, heure du Québec, alors qu’elle affrontera une autre formation de l’Est du Québec, soit les Draveuses de Sayabec. Les gars du Blitz joueront pour leur part leur 1ère joute le 3 avril, à 13 h 15, heure du Québec, alors qu’ils feront face au club hôte soit le Manitoba. Les demi-finales débuteront le vendredi 5 avril à compter de 14 h 25, heure du Québec. Les finales auront lieu le samedi 6 avril.

FINANCEMENT

Notons que les voyages vers les championnats canadiens nécessitent des investissements importants de chaque participant, notamment pour couvrir les frais reliés au transport. L’organisation du Ballon sur glace (BSG) mineur du Témiscouata est toujours à la recherche de partenaires lui permettant d’alléger la charge fiscale de ses athlètes. Ces partenariats peuvent même être conclus une fois les championnats terminés avec un effet rétroactif.