Coupe Desjardins : des médailles pour les équipes de la région

Les finales des séries de la Coupe Desjardins, le championnat régional du hockey simple lettre des catégories M11 et M15 étaient disputées cette fin de semaine à Matane et Sainte-Anne-des-Monts. Des équipes de Rivière-du-Loup et des Basques ont remporté les grands honneurs dans leurs catégories respectives.

D’abord, le Bleu et Or de Rivière-du-Loup a vaincu les Ambassadeurs d’Amqui par la marque de 3 à 0 dans la catégorie M11-B. La jeune équipe a conclu la compétition avec une fiche de 4 victoires et 1 seul revers, elle qui a remporté ses trois derniers matchs pour finalement enlever les grands honneurs. Les joueuses et joueurs se sont bien améliorés et ils ont réussi à causer une belle surprise. Ils ont terminé la compétition avec un différentiel convaincant de +12.

Dans la catégorie M15, le 33 des Basques a été à l’honneur. Les joueurs de l’équipe M15-B ont remporté la finale contre l’Express de Mont-Joli grâce à un gain de 2 à 0. Après s’être inclinée à son premier match, la formation a accumulé quatre victoires consécutives pour remporter la bannière de champions.

Notons que leurs coéquipiers M15-A ont eux aussi atteint la finale, mais ils ont été vaincus par l’Océanic de Rimouski au compte de 1 à 0. Une défaite crève-cœur.

Toujours dans Les Basques, la jeune formation M11-A a elle aussi conclu la compétition comme finaliste de sa catégorie. Le 33 des Basques a baissé pavillon par la marque de 3 à 2, en finale, contre les Voisins du Kamouraska.