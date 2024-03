Les Portageuses sont championnes de la saison 2023-2024

L'équipe de basketball collégial D3 des Portageuses du Cégep de Rivière-du-Loup a été couronnée championne de l'année 2023-2024 de la division Nord-Est du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) à la suite d'une victoire de 61 à 34 contre les Gaillards du Cégep de Jonquière, le dimanche 24 mars. Les joueuses rapportent ainsi avec elles l'ultime bannière tant convoitée.

Rappelons que les Portageuses avaient obtenu leur laissez-passer direct le 17 mars dernier pour la demi-finale du samedi 23 mars. Ne connaissant pas l’identité de l’équipe adverse, les basketteuses ont alors pris samedi matin la direction du Cégep de Sainte-Foy, lieu d’accueil du championnat régional. Créant la surprise, le Notre-Dame du Campus Notre-Dame-de-Foy a remporté son match de quart de finale contre les Élans du Cégep Garneau, devenant ainsi l'équipe à battre en demi-finale pour les Portageuses.

«Nous sentions la rivalité! Le stress était palpable en raison du dernier affrontement contre cette même équipe quelques jours plus tôt qui s'est terminé 56-55 avec 0,1 seconde à faire», note Cédric Soucy, technicien en loisir responsable de la vie sportive au Cégep de Rivière-du-Loup.

Cette fois était cependant quelque peu différente. Dès le départ, après seulement 15 minutes de jeu, le tableau de pointage affichait déjà 22-2 au profit du Cégep de Rivière-du-Loup.

Malgré un rythme plus régulier dans les autres quarts, le match s'est terminé par un pointage de 42 à 30 à l’avantage des Portageuses, éliminant ainsi l'équipe adverse. Notons la performance exemplaire de Livia Boucher-Gaudreau qui a réussi trois paniers de trois points en première demie.

FINALE

Le dimanche 24 mars, face aux Gaillards du Cégep de Jonquière, une équipe aussi déterminée à décrocher le titre, les Portageuses ont fait preuve d'une concentration sans faille lors du match ultime du championnat. Inspirées par Marilou Mercier, qui a rappelé lors des 3e et 4e quarts pourquoi elle avait obtenu le titre de joueuse par excellence de la saison, les Portageuses ont dominé chaque phase du jeu. Le match s'est conclu par un pointage final de 61 à 34 en faveur de Rivière-du-Loup, avec un tir précis de trois points de Daphnée Dumont.

Notons également la contribution défensive de Florence Bérubé qui n'est pas passée inaperçue et qui a été un atout important lors de cette finale. « Leur effort collectif, leur sang-froid et la contribution de chacune d'entre elles ont été déterminants dans cette victoire. Les stratégies de jeu avancées de l’entraineur-chef Zachari Aubut, soutenu par le personnel adjoint, Mégan Chénard et Dominic Deschênes, m'ont aussi impressionnées », souligne avec fierté Cédric Soucy.

Le Cégep de Rivière-du-Loup hissera prochainement la bannière dans le gymnase de son Centre sportif, domicile des Portageuses et des Portageurs, afin d’immortaliser les performances de l’année 2023-2024.