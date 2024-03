Les Fondations B.A. de Trois-Pistoles remportent le championnat 

Les célébrations seront vives au cours des prochains jours dans Les Basques. L’équipe de hockey des Fondations B.A. de Trois-Pistoles a remporté le championnat des séries éliminatoires de la Ligue de hockey senior Desjardins de l'Est du Québec, ce dimanche 24 mars. Les joueurs ont vaincu les Corsaires de Forillon par la marque de 4 à 1 lors du quatrième match de l’affrontement final.

Les Fondations B.A. ont ainsi réussi à prendre leur revanche sur leurs adversaires de Rivière-au-Renard, puisque ces derniers avaient remporté la finale 2023 disputée entre les deux équipes. Ce duel s’était également terminé en quatre matchs, cette fois à l’avantage des Corsaires.

Comble de bonheur, les deux dernières parties des séries 2024 ont été jouées devant les partisans des Basques à l’Aréna Bertrand-Lepage de Trois-Pistoles. Plusieurs centaines d’amateurs se sont rassemblés afin de voir leurs favoris à l’œuvre. Dimanche, l’ambiance était à la fête…et pour cause.

Étincelants, les locaux ont ouvert la marque en première période et ils n’ont jamais regardé derrière par la suite. Après la première période, ils menaient 2 à 1. Ce pointage est demeuré le même jusqu’au début du troisième engagement, moment où ils ont ajouté à leur avance. Le quatrième et dernier but a été compté en fin de match.

Yohann Lizotte-Martin (A.N.), Raphaël Santerre, Samuel Gendreau et Félix Gagnon ont été les marqueurs. Charles-Olivier Lévesque était devant le filet.

Samedi soir, toujours à Trois-Pistoles, les Fondations B.A. s’étaient offert une solide option sur la victoire du championnat en remportant le troisième match au compte de 8 à 0. Une partie à sens unique, dirigé par les leaders offensifs Guillaume Bérubé (2 buts, 2 passes), Sylvain Dubé (1 but, 2 passes) et Raphaël Santerre (1 but, 2 passes), qui a donné le ton à la fin de semaine.

D’ailleurs, sur le plan individuel, Bérubé, Dubé et Santerre ont été au cœur du succès de l’équipe pistoloise tout au long des séries. Ils ont tous les trois terminé au sommet du classement des meilleurs pointeurs avec 19 et 17 points, respectivement.

Avec une récolte de 8 buts et 11 mentions d’aide pour 19 points en seulement 11 matchs, le vétéran Guillaume Bérubé a conservé une moyenne de 1.73 points par match, un sommet au sein de la ligue. Il a reçu le titre de joueur par excellence des séries au terme de la finale.

Rappelons que les Fondations B.A. ont terminé au 4e rang de la saison régulière. Ils ont toutefois été dominants en séries, eux qui ont conservé une fiche de 9-1-2. Ils ont battu, coup sur coup, le Bois BSL de Mont-Joli, les Castors de Matane (champions de la saison) et les Corsaires de Forillon (champions de 2023).

Il s'agissait seulement de la deuxième saison des Fondations B.A. de Trois-Pistoles au sein de la Ligue de hockey senior de l'Est du Québec. Avec une finale et un championnat en poche, le palmarès est plus que positif.

D’autres détails suivront…