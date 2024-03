Aristodanse débute en force sa saison de compétions

La fin de semaine dernière, les élèves des troupes de compétition de l’école de danse Aristodanse de Pohénégamook étaient à la compétition Reprezent de Frédéricton. Ce sont 28 danseurs de Pohénégamook et ses environs, accompagnés de leur entraineuse Mélanie Chénard Morin, qui ont représenté fièrement la région du Transcontinental.



Au total, 12 chorégraphies ont été présentées dont une en collaboration avec l’école de danse District Danza de Rivière-du-Loup. Parmi les numéros, sept ont fait un podium soit six premières positions et une deuxième position. Aussi, sept mentions coup de cœur des juges ont été décernées aux présentations.



De plus, le numéro «Time» avec pas moins de 27 danseurs sur scène, monté en collaboration avec l’école de danse District Danza, s’est classé parmi les 10 meilleurs numéros de la compétition et s’est mérité une place au «Showcase» final.

Les prochaines compétitions prévues sont à Charlevoix du 19 au 21 avril, à Montréal du 9 au 12 mai et à Trois-Rivières du 7 au 9 juin.