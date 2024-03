Laurie Laplante boxera pour le titre canadien

Le Ballon sur glace (BSG) mineur du Témiscouata participait à la 3e tranche du circuit provincial mineur, à St-Léonard-d’Aston, dans le Centre-du-Québec, les 16 et 17 mars. Le BSG mineur était représenté par 8 formations et 3 d’entre elles ont terminé sur la première marche du podium. Dans la catégorie M10 mixte (10 ans et moins), le Blitz noir a ...