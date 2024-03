Trois équipes du BSG mineur du Témiscouata se couvrent d’or

Le Ballon sur glace (BSG) mineur du Témiscouata participait à la 3e tranche du circuit provincial mineur, à St-Léonard-d’Aston, dans le Centre-du-Québec, les 16 et 17 mars. Le BSG mineur était représenté par 8 formations et 3 d’entre elles ont terminé sur la première marche du podium.

Dans la catégorie M10 mixte (10 ans et moins), le Blitz noir a défait le club hôte, soit l’Amigo, par un pointage de 1 à 0 lors de la finale pour décrocher l’or. En demi-finale, le Blitz noir avait défait le Blitz rouge par la marque de 2 à 1 en prolongation.

Lors de la finale M12 masculin, le Blitz a de nouveau vaincu 1 à 0 l’Amigo pour gagner les honneurs de cette catégorie et ainsi couronner une fin de semaine parfaite en défensive, l’équipe n’ayant accordé aucun but en quatre départs.

Finalement, lors du match décisif de la catégorie M16 masculin, un autre duel Bliz contre Amigo a eu lieu. Le Blitz M16 l’a emporté par un autre pointage de 1 à 0 pour ainsi obtenir une 3e médaille d’or.

Le BSG mineur a également vu trois autres de ses équipes gagner la médaille d’argent. Dans la catégorie M12 féminin, les Ducks Winneway de l'Abitibi-Témiscamingue ont gagné 1 à 0 face au club T-Miss lors de la dernière rencontre dans cette division. Puis, lors de la finale M14 masculin, le Blitz a baissé pavillon 2 à 0 face au Trailblazer, un club de l’Ontario. Aussi, dans le M14 féminin, les T-Miss ont perdu une série 2 de 3 face au RPF de Sayabec pour ainsi prendre le 2e rang. Un club du BSG mineur a également participé au festival M8 où des matchs sur des demi-glaces ont été présentés.

Les résultats de ce tournoi sont satisfaisants pour les équipes du BSG mineur : «Nous avons participé à toutes les finales. Cependant, les matchs sont de plus en plus serrés et les autres équipes s’améliorent également. Ce tournoi était une bonne préparation en vue du Championnat provincial mineur qui aura lieu du 26 au 28 avril prochain à Saint-Hyacinthe. Il ne faut rien prendre pour acquis et c’est ce qui fait la beauté du sport», ont conclu les membres du conseil d’administration du BSG mineur du Témiscouata.