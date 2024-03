La région accueillera bientôt les championnats de hockey scolaire 

Les meilleures équipes M15 D1 Relève et M18 D1 Relève évoluant au sein du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) auront rendez-vous à Rivière-du-Loup en avril prochain, alors que la région accueillera les championnats de hockey scolaire. Un rendez-vous important qui sera également présenté en sol louperivois au printemps 2025.

L’organisation des Sphinx de l’École secondaire de Rivière-du-Loup a annoncé la belle nouvelle, ce mardi 19 mars, au Centre Premier Tech. Elle a obtenu la confirmation qu’elle avait été sélectionnée à la suite d’un dépôt de candidature et d’un vote de confiance des autres équipes du circuit.

Il faut dire que les Sphinx n’en sont pas à une première concernant l’organisation d’événements d’envergure. Voilà maintenant six ans qu’un comité de passionnés organise La Classique Sphinx, un tournoi important qui a acquis une belle réputation à l’échelle provinciale. Le succès de cette activité n’est d’ailleurs pas étranger à l’attribution des championnats par le RSEQ.

«C’est une excellente nouvelle», s’est réjoui Terry Michaud, coordonnateur du Sport-études de l’École secondaire de Rivière-du-Loup. «C’est un événement qui a pris de l’ampleur ces dernières années. Ce sont les meilleures équipes de chaque ligue qui vont s’affronter pour leur Coupe Stanley au niveau scolaire. Nous sommes fiers et très fébriles. On se sent à la hauteur.»

Yannick Massé, qui coordonne la Classique Sphinx, sera aux commandes de l’événement avec l’appui de plusieurs collaborateurs, dont Éric Plourde, directeur général du RSEQ Est-du-Québec. Il rappelle que les Sphinx M15 Majeur de l’École secondaire de Rivière-du-Loup ont remporté les championnats provinciaux à Vaudreuil-Dorion, il y a deux ans, et que cette victoire, comme d’autres beaux résultats, a poussé l’équipe locale à vouloir amener le rendez-vous à la maison.

«Dans les dernières années, le succès avec nos équipes M15 et M18 nous ont propulsés à ces championnats-là. On a pu les vivre de l’intérieur comme compétiteurs et c’est là que cette idée a fleuri en nous», a-t-il raconté.

«Ce sera une organisation similaire à la Classique Sphinx. À ce niveau-là, on entrevoit le prochain championnat de belle façon et on est déjà en travail pour que ce soit un beau succès.»

Les Sphinx souhaitent profiter de cet événement pour faire rayonner son programme, mais aussi la région et ses attraits. La venue d’équipes des quatre coins du Québec amènera certainement une visibilité importante au milieu, de même que des retombées économiques non négligeables.

L’organisation entrevoit d’ailleurs déjà que plus de 2 000 personnes, incluant les joueurs, le personnel d’encadrement et les parents, prendront la région d’assaut pour ces quatre journées de compétition.

RENDEZ-VOUS EN AVRIL

Le tournoi rassemblera 32 équipes, les 25, 26, 27 et 28 avril prochain. Une soixantaine de parties seront disputées sur les glaces du Centre Premier Tech, du Stade de la Cité des Jeunes et de l’aréna Cascades de Témiscouata-sur-le-Lac.

Actuellement, 12 écoles sont déjà qualifiées, dont deux écoles du Bas-Saint-Laurent, soit le Mistral de l’école secondaire de Mont-Joli en catégorie M15 D1 Relève et le Sélect de l’École secondaire Paul-Hubert de Rimouski en M18 D1 Relève. Les autres équipes qualifiées seront connues après les séries éliminatoires des différentes ligues du RSEQ.

Notons que les demi-finales et les finales auront lieu exclusivement au Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup. Il en coutera 5 $ par jour pour assister à l’événement ou 15 $ pour les quatre journées du tournoi. Ce sera gratuit pour les 18 ans et moins.