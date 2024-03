Jessymaude Drapeau nommée joueuse par excellence du championnat canadien 

Rédemption. Jessymaude Drapeau et ses coéquipières des Stingers de Concordia sont championnes canadiennes pour une deuxième fois en trois ans. L’équipe a conclu une saison exceptionnelle en remportant la finale du championnat canadien de hockey universitaire féminin U SPORTS par la marque de 3 à 1 contre les Varsity Blues de Toronto, ce dimanche 17 mars, en Saskatchewan.

Les athlètes ont du même coup vengé leur défaite crève-cœur subie l’an dernier en grande finale de ce même événement.

Cette année, les Stingers ont soulevé le Trophée Golden Path après un parcours parfait de trois victoires. Elles ont d’abord vaincu les représentantes de la Saskatchewan (4-0) et de Waterloo (3-1) avant le match ultime.

Sur une note personnelle, Jessymaude Drapeau a brillé à tous points de vue. L’athlète terminé la compétition de trois matchs avec 2 buts et 1 passe, un but gagnant et un différentiel de +2. En finale, la Louperivoise a marqué le deuxième but de son équipe. Ses performances, qui ont été soulignées par les grands réseaux de télévision, lui ont permis d’être nommée joueuse par excellence du championnat. Un exploit.

Les Stingers ont connu une saison régulière 2023-2024 historique grâce à une fiche de 25 victoires, aucune défaite. En séries, elles ont vaincu les Carabins de l’Université de Montréal afin de mettre la main sur un troisième championnat provincial universitaire en autant d’années.

Jessymaude Drapeau a connu une très bonne saison dans le circuit universitaire féminin. L'attaquante a récolté 11 buts et 16 mentions d'aide en 24 matchs. En séries, elle a aussi été une pièce importante des succès de son équipe avec 11 points en 6 rencontres.