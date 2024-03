Deux espoirs de qualité chez les Albatros 

Le parcours des Albatros M18 AAA du Collège Notre-Dame est peut-être terminé en séries éliminatoires, mais les prochaines semaines vont demeurer occupées pour deux d’entre eux. Gabriel Anctil et Zack Payette sont identifiés comme des espoirs intéressants en vue du prochain repêchage de la LHMJQ. Ce faisant, ils participeront à la Coupe LHJMQ 2024.

Gabriel Anctil, un défenseur de 6’2’’ et 198 livres, est identifié parmi les espoirs de catégorie «A» au sein du second classement du Centre de soutien au recrutement (CSR) de la LHJMQ. Il pourrait ainsi entendre son nom être prononcé en première ronde lors de la prochaine séance de sélection qui aura lieu à Moncton, au Nouveau-Brunswick, les 7 et 8 juin.

L’athlète de 15 ans, originaire de St-Anaclet-de-Lessard, a gagné en confiance cette saison à la ligne bleue des oiseaux. Il a joué des minutes importantes et compte sur un solide lancer frappé. Il a aussi prouvé plus d’une fois qu’il était capable de bien contrôler la rondelle et de faire des jeux.

«Son physique et son lancer sont de gros atouts qui pourront certainement le faire progresser dans le hockey», a récemment partagé l’entraineur-chef des Albatros, Michel Ouellet.

«Maintenant, il doit continuer à travailler sur son jeu de pieds. Le patin, c’est important dans le hockey d’aujourd’hui. Pour passer au prochain niveau, ça va l’aider à avoir une stabilité.»

ZACK PAYETTE

Pour sa part, Zack Payette s’est joint aux Albatros après les Fêtes. Plus tôt dans la saison, le jeune homme de 15 ans également avait joué quelques matchs avec les Estacades M17 AAA de la Mauricie, ainsi que les Estacades de Trois-Rivières (M18 AAA).

L’attaquant de 6’1’’ et 170 livres est de son côté classé parmi les espoirs «B», faisant tout de même sa place parmi les 90 meilleurs espoirs provenant des territoires desservis par la LHJMQ ; l’Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, le Québec, ainsi que Terre-Neuve-et-Labrador

Selon Michel Ouellet, Payette a non seulement le physique de l’emploi, mais il possède également la bonne attitude pour poursuivre sa carrière dans le hockey. À l’instar de Gabriel Anctil, il est prêt à mettre les efforts pour s’améliorer.

«Ce sont deux jeunes qui ont un bon potentiel de développement. Je suis content pour eux», a résumé le pilote.

Dans un classement de la CSR, les espoirs sont classés en ordre alphabétique. Ils sont projetés comme étant des sélections potentielles lors des cinq premières rondes du prochain repêchage.

COUPE LHJMQ

Gabriel Anctil et Zack Payette ont tous les deux été invités à participer à la phase finale de la Coupe LHJMQ 2024, du 24 au 28 avril, au Centre d’excellence Sports Rousseau de Boisbriand.

Cet événement représente une vitrine exceptionnelle pour les meilleurs joueurs de 15 ans de démontrer leur potentiel en vue du repêchage de la LHJMQ.