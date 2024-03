Des premières fois et de beaux résultats pour les Arabesques

Les dernières compétitions régionales de la saison de patinage artistique se tenaient les 8, 9 et 10 mars dernier au Centre Bombardier de La Pocatière.

Il s’agissait d’abord d’une première expérience pour cinq patineurs et patineuses du club des Arabesques de Rivière-du-Loup dans le cadre de l’événement mes Premiers Jeux.

En effet, dans la catégorie Étape 4, Jinen Matoussi, Louka Caron, Éléna Bouchard ainsi que Kim Castonguay ont obtenu un ruban argent et Abigail Reid, un ruban bronze.

Invitation Donald Chiasson

Dans le cadre de la compétition Invitation Donald Chiasson, notons en Star 1 un ruban or pour Évelyne Bélanger et des rubans argent pour Élyane Lessard et Léa-Maude Paré. Chez les Star 2, Livia Brisson obtient un ruban or, Léa Mailloux rapporte un ruban argent et Félicia Caron un ruban bronze.

Dans la catégorie relève, Mathilde Caron ramène un ruban bronze.

Dans la catégorie Star 3, Thifany Paquin a obtenu un ruban argent.

En Star 4 (moins de 13 ans), Marilou Charest et Coralie Paré ont terminé ex aequo en quatrième position, alors que Lilou Caron a pris le 6e rang de son groupe. Mélody Tremblay a pour sa part terminé 4e, tandis que Magaly Dionne a remporté la médaille de bronze. En Star 4 (plus de 13 ans), Léa-Rose Bastille a obtenu la médaille d’or dans le groupe 1, Florence Blier a pris le quatrième rang du groupe 3 et Kellyann Thériault a obtenu la médaille de bronze et Justine Michaud a pris le cinquième rang du groupe 4.

Chez les Star 5 (moins de 10 ans), Lauraly Tremblay a terminé quatrième. Chez les 13 ans et moins, Daphnée Paré a pris le septième rang. Dans la catégorie Star 5 (plus de 13 ans), Mindy Plourde a obtenu le septième rang.

En Star 6, Maude Malenfant a terminé 7e, en Star 9, Andréanne Lévesque a remporté une médaille d’argent, alors qu’elle a pris le cinquième rang en Star 10. Élyse Charest a terminé 4e dans la catégorie Or.

Mélodie Gagnon a remporté la médaille d’argent chez les novices (programme court) et la médaille de bronze chez les novices (programme long).

En artistique, Maude Malenfant a obtenu une médaille d’argent en Star 5, Mindy Plourde une médaille de bronze et Florence Blier a pris le 4e rang. En Star 9, Andréanne Lévesque a obtenu une médaille d’argent.

La semaine précédente, madame Linda Joubert avait obtenu une médaille d’or en style libre classe adulte, une médaille d’argent en classe IV et une médaille d’argent en artistique lors du championnat d’adultes qui se tenait à Kanata en Ontario.

Le samedi 16 mars, plusieurs patineuses seront en compétition de patinage synchronisé à Sherbrooke. Aussi, deux patineuses des Arabesques, soit Élyse Charest et Andréanne Lévesque, participeront aux Championnats provinciaux Star au début du mois d’avril.