Décès de Richard «Mito» Michaud 

Le milieu du hockey au Bas-Saint-Laurent est en deuil. Richard «Mito» Michaud, bien connu pour son implication d’une quarantaine d’années comme arbitre et administrateur, est décédé le 8 mars. Il avait 80 ans.

Véritable passionné, M. Michaud a débuté comme arbitre pour le hockey junior et senior en 1970 au Bas-St-Laurent, en Gaspésie, au Nouveau-Brunswick et sur la Côte-Nord.

Il est par la suite devenu arbitre en chef de la région du Bas-St-Laurent, un rôle qu’il avait à cœur et qu’il a gardé pendant quelques décennies. Il en a d’ailleurs profité pour offrir différents niveaux de stages et superviser la relève d’officiels.

Comme arbitre, Richard Michaud n’aura laissé personne indifférent, marquant les esprits des joueurs, entraineurs et amateurs d’une région toute entière. Il aura parcouru des milliers de kilomètres afin de porter le maillot zébré et il aura connu plus d’un match animé. Il est toujours demeuré fier d’être resté intègre toutes ces années.

«J’avais une bible : le livre des règlements», avait-il confié lors d'une généreuse entrevue à Info Dimanche en 2022.

Au-delà de l’arbitrage, Richard Michaud a fait progresser le hockey au Bas-Saint-Laurent en présidant la Ligue de Développement Coca-Cola-Pentagone, qui deviendra la Ligue de Développement McDonald’s de l’Est-du-Québec. Il sera également impliqué à la présidence de Hockey Bas-St-Laurent lors de deux mandats, le premier entre 1992 à 1999, l’autre entre de 2009 à 2017.

La contribution de M. Michaud au développement du hockey bas-laurentien est immense et elle a été d’ailleurs été saluée lors de son intronisation au Temple de la renommée du hockey mineur québécois. Une reconnaissance pour laquelle il avait de la gratitude, bien qu’il n’ait jamais travaillé pour les honneurs ou la gloire.

À l’annonce de son décès, les commentaires ont été nombreux sur les réseaux sociaux. Ceux qui l’ont côtoyé sur la glace, dans les arénas ou comme enseignant à Trois-Pistoles n’ont pas manqué de souligner sa personnalité colorée, sa prestance, son humour et son engagement envers les jeunes.

Un arbitre comme il ne s’en fait plus, détesté mais plus souvent adoré, ont-ils aussi rappelé avec respect.