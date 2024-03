Des médailles pour Laurence Charron et Maude Perron 

Décidément, le patinage de vitesse est à l’honneur pour la délégation de l’Est-du-Québec à la 58e Finale des Jeux du Québec de Sherbrooke et les performances des athlètes du KRTB n’y sont pas étrangères. Le 8 mars, Laurence Charron, de Rivière-du-Loup, et Maude Perron, de Notre-Dame-du-Portage, ont chacune remporté une médaille à l’épreuve du 500m.

Dans la catégorie 14 ans, la Louperivoise Laurence Charron a gagné l’argent. «Je suis vraiment contente! Une patineuse devant moi a fait une erreur et j’ai pris l’occasion de la dépasser pour finir deuxième », a-t-elle dit après sa course.

Chez les 13 ans, les chutes de deux patineuses ont permis à Maude Perron de Notre-Dame-du-Portage de monter sur la troisième marche du podium. «Le 500 mètres est loin d’être ma force, j’étais fière d’être dans la finale A».

Il s’agit de la deuxième médaille de Maude, elle qui avait gagné l’or au 1 000 mètres. « Je suis fière de moi, j’ai fait une belle compétition, j’ai appris de cette expérience, et je m’améliore à chaque fois. J’ai appris à être beaucoup plus calme, parce qu’en patinage de vitesse tout peut toujours arriver », a-t-elle mentionné.

Notons aussi que Stella-Rose Cyr d’Amqui a de nouveau brillé sur la glace alors qu’elle a été couronnée championne chez les 12 ans. Cette médaille est la troisième remportée par la jeune athlète, après l’or au 1 000 mètres et l’argent au 1 500 mètres. «Je savais que le 500 mètres était l’une de mes forces, mais je ne pensais pas que j’allais gagner l’or. Je suis fière de moi!» a-t-elle exprimé.

Du côté des 15 ans, Aurélie Bélanger d’Amqui a terminé tout juste au pied du podium avec une 4e position. Chez les garçons, Yoan Perron de Notre-Dame-du-Portage a fini en 6e position.

BANNIÈRE

La bannière d’excellence de deuxième position en patinage de vitesse a été remportée par l’Est-du-Québec. C’est la première fois depuis la Finale de Saint-Jérôme 1987 que la région obtient un classement aussi haut dans cette discipline. «C’est le résultat du travail collectif et de la constance de chaque patineur course après course à travers les trois distances. C’est au-delà des espérances!» a affirmé l’entraîneur Sébastien Cyr.

Selon lui, cette bannière témoigne du développement de l’expertise à travers les différents clubs de la région. «On réussit à avoir des entraineurs et un encadrement qui permettent de rivaliser avec les plus grands centres qui ont des sports-études et des programmes spécialisés», a-t-il mentionné.