Les joueurs du 33 des Basques M15 B sont champions à la maison 

Le traditionnel tournoi provincial Pistolo de Trois-Pistoles s’est conclu avec la présentation de la deuxième fin de semaine d’activités, les 2 et 3 mars. La 37e organisation a de nouveau été couronnée d’une belle réussite, tant au niveau de l’accueil que des résultats célébrés sur la glace. Une équipe locale, le 33 des Basques M15 B, a d’ailleurs remporté les grands honneurs de sa catégorie.

Devant une belle foule réunie à l’Aréna Bertrand-Lepage, l’équipe championne a vaincu les représentants du Kamouraska par la marque de 4 à 0 lors du match ultime. Du même coup, la formation a mis la main sur un deuxième championnat cette semaine, quelques mois après leur concrétisation au tournoi de Rimouski en décembre.

«Félicitations à tous les joueurs pour cette belle réussite. Le travail, la responsabilisation envers tes coéquipiers, l’engagement défensif, la discipline et le respect font de vous des champions. Vous pouvez être fiers de vous», a souligné l’entraineur-chef, Harold Pelletier.

L’équipe championne est composée Zachary Proulx, Maxence Gauvin, Joey Caron, Éloi Drapeau, Samuel Caron, Christopher Macdonald-April, Justin Caron, Nolan Ouellet, Agathe Levesque, Warren Levesque et Zavier Marcotte. Le groupe d’encadrement compte sur Harold Pelletier, Patrick Drapeau, Dany Ouellet, Jean-Dominic Caron et Sébastien April.

FINALISTES

Toujours du côté des équipes locales, les joueurs M11 A ont atteint la finale de leur catégorie. Ils se sont toutefois inclinés contre les Patriotes de l’UQTR au compte de 4 à 3.

L’équipe M18 A du 33 des Basques est aussi passée tout près de mettre la main sur la bannière réservée aux champions. Elle a subi un revers crève-cœur de 2 à 1 en prolongation contre les Patriotes du Québec-Centre, le 3 mars.

Soulignons également les performances des joueurs du Bleu et Or M9-1, du Fleur de Lys Gamax M9-3 et des Voisins du Kamouraska M13 B, qui ont tous atteint la finale de leur catégorie.

BILAN POSITIF

L’organisation du Tournoi Pistolo a dressé un bilan très positif des deux fins de semaine de compétition. Un total de 77 équipes, dont une vingtaine de catégorie novice, ont été accueillies sur les glaces de Trois-Pistoles et Saint-Cyprien. Il s’agit d’un très bel accomplissement pour la compétition trentenaire.

«On a vécu deux fins de semaine de hockey très intéressantes. Dans les derniers jours, je n’ai vu que de beaux commentaires passer, autant au niveau de l’accueil que de l’arbitrage», a partagé la coordonnatrice du tournoi, Cécile Martineau.

«Les gens reconnaissent le tournoi comme quelque chose d’agréable. On le fait pour les jeunes, pour le plaisir de jouer au hockey et je pense qu’on a très bien répondu à cet objectif-là», a-t-elle ajouté, soulignant que l’organisation souhaite toujours s’améliorer et parfaire le déroulement du tournoi d’envergure provincial.

Reconnue au Québec et au Nouveau-Brunswick, la compétition a accueilli des équipes de plusieurs régions, dont Drummondville, Québec, Fredericton, Grand-Sault, Chicoutimi et Trois-Rivières. L’Est-du-Québec était aussi fièrement représenté.

Le tournoi Pistolo sera de retour à l’hiver 2025.