L’or pour Maude Perron à Sherbrooke

Le secteur du KRTB a récolté sa première médaille lors de la 58 Finale des Jeux du Québec, et non la moindre. La patineuse de vitesse Maude Perron, de Notre-Dame-du-Portage, a remporté l’or à l’épreuve du 1000m.

Il s’agit également de la toute première médaille d’or de la délégation. «Je suis fière! Je n’aurais pas pu imaginer que cela se passe mieux!» a-t-elle dit après sa victoire.

Au terme d’une course enlevante, elle a été couronnée championne chez les 13 ans. Réussissant à bien se positionner au début, elle s’est ensuite fait dépasser par l’intérieur et l’extérieur. À environ deux tours de la fin, elle a effectué un dépassement par l’extérieur et a réussi à devancer toutes les patineuses pour finir première.

«Je suis vraiment fière parce qu’après m’être fait dépasser, je suis restée concentrée sur mon tracé, sur ce que je pouvais faire pour gagner la course», a mentionné l’athlète. Maude Perron en est à sa deuxième participation aux Jeux du Québec, elle qui a pris part à la Finale de Rimouski en athlétisme à l’été 2023.

PATINAGE DE VITESSE

Toujours en patinage de vitesse, Stella-Rose Cyr, d’Amqui, a permis à la région de gagner une deuxième médaille d’or grâce à sa première position au 1000m chez les 12 ans. «Ce n’était pas facile parce qu’on a dû reprendre la course à cause d’une triple chute. On était tous fatigués parce qu’on avait fait 8 tours sur 9 la première fois. J’ai pris beaucoup de risques dans mon dépassement, et heureusement, tout a été positif pour moi», a expliqué l’athlète après sa compétition. «Je me sens vraiment fière, surtout que je suis davantage une sprinteuse qu’une patineuse d’endurance. Je pratiquais cet aspect depuis longtemps, et ça a porté fruit», a-t-elle ajouté.

Participant à la finale A chez les 15 ans, Yoan Perron de Notre-Dame-du-Portage a effectué une chute dans les derniers tours, alors qu’il était en tête. Il a donc terminé en 4e position. D’autres athlètes de la région ont connu de belles performances. En effet, Laurence Charron de Rivière-du-Loup, Aurélie Bélanger d’Amqui, et Lohan Paquet de Val-Brillant ont tous terminé en 6e de leur catégorie respective, soit 14 ans, 15 ans et 12 ans.



JUDO

Hélian Estrada Plante de Saint-Anaclet est monté sur la troisième marche du podium chez les moins de 50 kg à l’épreuve individuelle. «C’était une belle performance d’Hélian. J’ai senti qu’il avait confiance en ses moyens et il est resté concentré. Il s’est battu contre des adversaires de taille et a tiré son épingle du jeu», a mentionné son entraîneur, Patrick Gonthier. «Je suis vraiment fier de moi d’avoir gagné une médaille aux Jeux du Québec. Après le combat que j’ai perdu, mon ami est venu me parler et ce qu’il m’a dit m’a redonné espoir. Je me suis concentré sur le combat, et j’ai gagné. Je suis vraiment content et fier de moi», a dit celui qui a gagné son combat par ippon grâce la technique Ko-uchi-gari. Chez les filles, Tempérance Savard de Rimouski a terminé en 7e place, ayant gagné l’un de ses trois combats chez les moins de 48 kg.



HOCKEY FÉMININ

Les joueuses de l’Est-du-Québec ont vaincu leurs adversaires de l’Abitibi-Témiscamingue grâce à un pointage de 2 à 0. Lyanna Bouchard de Gaspé s’est illustrée, marquant les deux buts des représentantes de la région, dont un en avantage numérique. «On a joué un très bon match. Il y avait un peu de nervosité au début, mais le niveau a baissé après qu’on a eu marqué le premier but. On veut être une équipe hargneuse, et les filles l’ont prouvé. En tant qu’entraîneurs, on est très fiers d’elles», a mentionné l’entraîneur Jean-François Béliveau.

TENNIS DE TABLE

Trois pongistes de la région se sont qualifiés pour la ronde des 16 avec une seule défaite chacun dans les rondes préliminaires. Félix-Antoine Vignola de Saint-Fabien, Louis-Philippe Tremblay de Rimouski et Émile Belzile de Trois-Pistoles poursuivront donc les parties de l’épreuve individuelle demain. «La première journée des Jeux s’est très bien déroulée. Nous sommes fiers de nos athlètes», a mentionné l’entraîneur Alexis Dumont.



CURLING

L’équipe masculine a terminé la journée avec une victoire et une défaite. Les représentants de la région ont gagné 8 à 2 contre l’équipe de Chaudière-Appalaches. Les joueurs se sont ensuite inclinés face à leurs adversaires des Laurentides par la marque de 10 à 3. Les filles ont quant à elles subi la défaite contre les équipes de Capitale-Nationale et Laurentides par des pointages de 9-2 et 12-1.



ESCRIME

La meilleure performance de la journée a été réalisée par la Rimouskoise Lucia Calosi qui s’est inclinée dans la ronde des 16. «Elle a été très persévérante et a donné chaud à la première de poule», a affirmé son entraîneur Kenny Guimond.



Tous les horaires, les résultats, les nouvelles et les photos des compétitions sont mis en ligne en continu sur le site Internet officiel de la délégation au www.estduquebec.com. Il est également possible de suivre l’Est-du-Québec sur X, Instagram et Facebook (mot-clic #GOEDQ). Plusieurs compétitions sont également en webdiffusion en direct par le biais du site www.jeuxduquebec.com.