Place au 23e Tournoi du Kid/ Groupe Grand-Portage

Comme le veut la tradition, la 23e édition du Tournoi du Kid/Groupe Grand-Portage, présentée par Étincelle, est de retour au Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup cette fin de semaine. L’événement, rassembleur et familial, débute ce vendredi 26 juillet. Les finales auront lieu le dimanche suivant, le 28 juillet, en après-midi.

Le calibre de jeu sera de nouveau très intéressant cette année avec la présence d’une douzaine de joueurs professionnels issus de la Ligue américaine de hockey (LAH) et de la ECHL. Alex Belzile, des Rangers de New York, sera notamment de retour.

L’athlète de Saint-Éloi, qui affectionne particulièrement ce rendez-vous annuel, tentera de remporter les grands honneurs (Coupe Jérôme D’Astous) pour une cinquième année consécutive.

Les amateurs auront également l’occasion de renouer avec plusieurs membres des Albatros du Collège Notre-Dame et des 3L de Rivière-du-Loup, dont Tristan Pomerleau, Kasey Kulczycki, Émilien Boily, Maxime Guyon et Olivier Mathieu, notamment.

Tout près d’une trentaine d’équipes, dans trois classes différentes, se disputeront les grands honneurs de ce réputé tournoi.

En nouveauté cette année : l’organisation du Tournoi du Kid, formée de Kévin Beaulé, Renaud Malenfant et Olivier St-Pierre, organise un encan silencieux. Les amateurs de hockey, mais aussi de sports en général pourront tenter de mettre la main sur des articles intéressants, dont une chemise des Expos signée par Vlad Guerrero (père), un chandail du Canadien signé par Raphaël Harvey-Pinard, un chandail des Rangers de New York signé par Alex Belzile, un bâton de hockey signé par Gabriel Dumont, une paire de gants de boxe signée par Christian M'Billi, le dernier chandail porté par Maxime St-Cyr avec les 3L et un chandail du Rocket de Laval signé par tous les joueurs de l'édition 23-24.

Le Tournoi du Kid est le plus important tournoi de hockey en été à l’est de Québec. Il remet une partie de ses profits au hockey mineur de Rivière-du-Loup et on estime les retombées économiques à près de 190 000 $ par année.