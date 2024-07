Jeux olympiques de Paris : Maude Charron portera le drapeau du Canada

Trois athlètes de la région se sont démarqués lors du Classique Naturel Popeye’s Supplément, une compétition de culturisme, qui se tenait le 20 juillet dernier, à Montréal. Océanne Veilleux, de Rivière-du-Loup, ainsi que Frédérick Raymond et Even Michaud, du Témiscouata, sont montés sur les marches du podium, et ce, plus d’une fois. Plusieurs ...