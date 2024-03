De nouvelles bourses d’excellence pour les jeunes sportifs et artistes 

Les jeunes passionnés de sports et d’arts de plusieurs municipalités du territoire pourront compter sur de nouvelles bourses d’excellence individuelles afin de les aider à poursuivre leurs rêves. Une initiative du comité organisateur de la Classique de golf des Barlettes et de leurs amis que l’on souhaite récurrente d’année en année.

Pour 2024, une somme de 10 000 $ sera répartie en plusieurs bourses individuelles visant à récompenser l’excellence et la persévérance de jeunes inspirants d’ici. Celles-ci seront décernées à la suite d’un processus de candidatures tenant compte de valeurs et de critères établis.

La Classique de golf des Barlettes et leurs amis a lieu chaque année au mois de septembre au club de golf de Rivière-du-Loup. En 2023, à sa troisième organisation, 140 golfeurs, 50 commanditaires et 20 bénévoles ont mis l’épaule à la roue pour récolter une somme de 14 500 $.

Quelques mois plus tard, en décembre, 4 500 $ ont été remis à la Société Alzheimer Bas-Saint-Laurent afin d’aider l’organisme à organiser des activités d’accompagnement et de formation pour les familles et les aidants naturels de la région de Rivière-du-Loup et de Trois-Pistoles. La somme restante sera attribuée en totalité au programme de bourses.

Grâce à celui-ci, le comité organisateur souhaite soutenir les jeunes athlètes et artistes de la région, peu importe la discipline sportive ou artistique qu’ils ou elles pratiquent. Les candidats devront remplir un formulaire décrivant leur passion, le programme d’entrainement qu’ils suivent, les compétions auxquelles ils ont pris part et les objectifs qu’ils ont à moyen et long terme.

Selon Pierre Dion, organisateur bénévole de la Classique de golf et créateur du programme de bourses, l’initiative est basée sur la passion, la persévérance, l’engagement et l’excellence. Les critères d’évaluation du jury prennent en compte les performances de l’athlète ou de l’artiste, l’amélioration constante dont ils font preuve, les couts reliés à la pratique, les objectifs de développement et le rayonnement dont il ou elle bénéficie sur les scènes régionales, provinciales ou nationales.

«L’objectif est simplement d’encourager les jeunes, de leur dire qu’ils peuvent rêver oui, mais rêver grand aussi», a souligné Pierre Dion. Jeune, alors qu’il jouait au hockey dans la région de Trois-Pistoles, il se rappelle d’avoir bénéficié de la générosité d’un homme d’affaires. Il souhaite aujourd’hui passer au suivant à sa façon. «C’est une belle initiative qui se développe et qui fera, on espère, une différence concrète. Nous en sommes très fiers.»

En 2023, quatre bourses d’excellence avaient été décernées pour une première fois à des sportifs et artistes de la région. William Bellavance, Olivier Dubé, Félix Boucher et Anaïs Dubé avaient été choisis. Ils seront bientôt suivis d’heureux et heureuses élu(es).

CANDIDATURES

Notons que seuls les jeunes originaires d’un corridor formé de municipalités situées non loin du fleuve Saint-Laurent, soit Saint-Alexandre-de-Kamouraska, Notre-Dame-du-Portage, Saint-Antonin, Rivière-du-Loup, Saint-Modeste, Cacouna, Saint-Arsène, Saint-Épiphane, L’Isle-Verte, Saint-Paul-de-la-Croix, Saint-Éloi, Trois-Pistoles et Notre-Dame-du-Portage, sont admissibles. Il s’agit essentiellement de municipalités liées aux nombreux commanditaires de l’événement.

Pour être éligibles, les jeunes candidats et candidates doivent également être âgé(es) de 17 ans et moins en date du 30 juin 2024. Il faut aussi qu’ils soient actifs dans leur discipline depuis au moins deux ans.

Pour le moment, le nombre de bourses disponibles n’a pas été dévoilé. Le comité de sélection travaillera sur la ventilation du montant accessible selon le nombre et le niveau des candidatures reçues.

Toutes celles envoyées seront analysées par un comité de sélection composé d’hommes et de femmes investi(es) dans les milieux de l’enseignement, des sports et de l’art. Cinq personnes, soit Mario Rouillard, Maryse Simard, Aline Dion, Lise Bélanger et Pierre Dion, en feront partie.

COMMENT FAIRE?

Tous les candidats et candidates doivent présenter leur questionnaire avant le 15 avril 2024. Pour participer, il faut s’inscrire en expédiant un courriel à : [email protected].

Un courriel avec un fichier électronique à compléter et un document expliquant les critères de sélection vous sera ensuite renvoyé.