Emie Guilbeault portera le drapeau de l’Est-du-Québec à l’ouverture

C’est aujourd’hui que débute officiellement la 58e Finale des Jeux du Québec à Sherbrooke. Les athlètes, entraîneurs et accompagnateurs de la région de l’Est-du-Québec qui participeront au premier bloc de compétitions sont arrivés à Sherbrooke cet après-midi. Après l’accueil, l’installation à l’hébergement et une réunion de l’ensemble de la délégation, les représentants de la région assisteront à la cérémonie d’ouverture qui aura lieu à 19 h, au Palais des sports Léopold-Drolet.

Pour le coup d’envoi du plus grand événement multisports au Québec, c’est Emie Guilbeault de Sainte-Anne-des-Monts en patinage artistique, qui a été choisie pour porter le drapeau de l’Est-du-Québec lors de l’entrée officielle de la délégation.



Une reconnaissance très appréciée

La chef de délégation Josée Longchamps a annoncé la nouvelle lors de la rencontre réunissant les représentants de la région en fin d’après-midi. «C’est vraiment une belle reconnaissance pour tout le travail que j’ai investi dans mon sport», a mentionné Emie immédiatement après l’annonce. L’athlète de 17 ans de Sainte-Anne-des-Monts en est à sa deuxième participation aux Jeux du Québec. Elle a terminé au 6e rang lors de la Finale de Rivière-du-Loup dans la catégorie novice dames. «Cette année, j’ai décidé que ce serait mon année, et j’ai redoublé d’efforts à l’entraînement. Je sais que je suis capable de monter sur le podium».



En décembre dernier, elle a terminé au pied du podium lors des Championnats de la section Québec, ce qui lui a permis d’accéder à l’une des huit places disponibles sur l’équipe du Québec dans la catégorie novice dames. À sa première compétition nationale, le Défi de Patinage Canada à Oakville au début du mois de février, elle a pris le 12e rang, ce qui lui a donné un billet pour se rendre aux Championnats nationaux novice.



Pour atteindre ce niveau, Emie fait preuve de persévérance et d’acharnement. En effet, la Annemonoise s’entraîne depuis six ans de quatre fois à cinq fois par semaine au club de patinage artistique de Matane qui est situé à environ une heure de route. «Même en région, on peut se rendre loin!», affirme avec fierté l’athlète déterminée.



Le premier bloc de compétitions

Ce sont 50 athlètes qui prendront part à différentes épreuves dans les six sports où l'Est-du-Québec est représentée, soit le badminton, la gymnastique, le hockey masculin, le karaté, le patinage artistique et le trampoline. Par ailleurs, 17 entraîneurs et accompagnateurs compléteront la délégation, en plus de l'équipe de 14 missionnaires qui encadrera les athlètes.