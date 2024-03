Trois médailles s’ajoutent au tableau de l’Est-du-Québec

En cette deuxième journée des compétitions à la 58e Finale des Jeux du Québec, trois athlètes ont remporté des médailles, et plusieurs représentants de la région ont réalisé de très belles performances. Les karatékas de Gaspé Alex Mainville et Élisa Stienlet sont tous deux montés sur le podium à l’épreuve du combat, terminant respectivement deuxième et troisième.

Le gymnaste rimouskois Jacob Therrien a également gagné une médaille de bronze grâce à ses résultats à l’épreuve du cheval d’arçons au concours individuel. Après deux jours de compétitions, l’Est-du-Québec cumule quatre médailles, dont deux d’argent et deux de bronze.



Karaté

Les athlètes de la région se sont illustrés aujourd’hui à l’épreuve de combat, montant sur le podium à deux reprises. Après avoir terminé en 4e place au kata hier, Alex Mainville de Gaspé a gagné l’argent chez les moins de 45 kg. « La finale a été serrée, ça s’est terminé par un pointage de 3 à 2», a commenté Alex. En plus des compétitions, l’athlète profite pleinement de son expérience aux Jeux du Québec. «C’est vraiment une belle expérience. Le village des athlètes est ce que j’ai le plus aimé à date», a-t-il mentionné. De son côté, Élisa Stienlet de Gaspé a réussi à remporter le bronze chez les plus de 47 kg. «C’est clairement le plus haut niveau qu’elle a eu à affronter dans sa vie d’athlète jusqu’ici», a souligné son entraîneuse Anne Kulenkamp. «Je suis super satisfaite. À son avant-dernier combat, Élisa a réussi à passer deux coups de pied au visage, une technique difficile à faire qui vaut trois points. Elle monte toujours son niveau en compétition, c’est une de ses principales qualités», a-t-elle ajouté.



Gymnastique

Le Rimouskois Jacob Therrien a gagné la médaille de bronze à l’épreuve individuelle du cheval d’arçons. «C’est mon appareil préféré. Ça a vraiment bien été. Je ne m’attendais pas à avoir une médaille. Je suis vraiment content! Je suis fier de moi», a-t-il mentionné après la compétition. «Les Jeux du Québec, c’est plus grandiose que les compétitions normales», a ajouté celui qui en est à sa deuxième participation au plus grand rassemblement multisports au Québec. Chez les filles, la meilleure performance de la journée appartient à une athlète ayant participé à quatre Finales des Jeux du Québec en 20 mois dans deux disciplines. En effet, Maéva Ouellet de Rimouski a terminé en 18e position au cumulatif sur 71 participantes à l’épreuve individuelle. «À Rivière-du-Loup, j’étais blessée. Ici, je suis venue comme si c’était ma première Finale. J’ai donné tout ce que j’avais à donner, j’ai eu autant de plaisir que toutes les autres fois, et ça m’a permis de réaliser cette performance!», a-t-elle expliqué.



Patinage artistique

Les patineuses Lily-Rose Fortin de Matane et Angélique Beaulieu de Rimouski ont réalisé de très belles performances dans la catégorie Pré-novice dames. Elles ont respectivement obtenu la 9e et la 10e position sur un total de 45 patineuses.



Hockey masculin

Les joueurs se sont inclinés dans une partie chaudement disputée face aux représentants de Chaudière-Appalaches. Après avoir tiré de l’arrière 1 à 0 après la première période, Chase Cleary de Cascapédia-St-Jules a marqué un but, ce qui a permis aux porte-couleurs de la région de retraiter au vestiaire à égalité après deux périodes. La partie s’est terminée 2 à 1 en faveur de Chaudière-Appalaches. «C’était un match très serré. On a travaillé pendant 45 minutes. On a été très bons défensivement. Par contre, du côté offensif, c’était plus compliqué. Avec moins de 20 lancers, c’est difficile de gagner un match de hockey», a mentionné l’entraîneur Antoine Leblanc. «Je lève mon chapeau à notre adversaire, une équipe très talentueuse qui a fait les petits détails au bon moment. Nos joueurs peuvent être très fiers de leur performance. Ils ont tout donné. Je suis très satisfait de ma troupe», a-t-il ajouté. L’équipe de l’Est-du-Québec sera en action demain alors qu’elle affrontera celle de Montréal pour la 13e position au classement.



Badminton

Le tournoi par équipe a débuté aujourd’hui, et les joueurs de l’Est-du-Québec ont terminé au deuxième rang de leur poule avec une fiche d’une victoire et d’une défaite. Ainsi, ils accéderont au tableau principal pour la suite du tournoi par équipe demain.



Trampoline

Les meilleures performances de la région appartiennent aux Rimouskoises Chanel Côté-Gendron et Léa Deschênes qui ont respectivement terminé en 22e et 26e position sur un total de 41 athlètes au concours individuel.