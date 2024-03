Le second gala Kamco de la Trilogie des conquérants aura lieu le 4 mai 

Plus de quatre ans après la tenue du premier gala de boxe olympique Kamco de la Trilogie des conquérants, présenté le 16 novembre 2019, le second volet de cette série aura lieu le samedi 4 mai prochain à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup.

À l’origine, trois galas, organisés par l’École de boxe olympique de Rivière-du-Loup, devaient avoir lieu successivement en 2019, 2020 et 2021. La pandémie en a décidé autrement et la tenue de la 56e Finale des Jeux du Québec 2022 a monopolisé temps et énergies. Le moment est maintenant venu de relancer cette initiative visant à promouvoir le développement de la boxe olympique dans la région.

«Le premier gala Kamco de la Trilogie des conquérants, en 2019, avait attiré de plus de 500 spectateurs. Ensuite, la compétition tenue dans le contexte des Jeux du Québec a conquis un auditoire monstre», a souligné l’entraineur et copropriétaire de l’École de boxe olympique de Rivière-du-Loup, Mathieu Lavoie-Dion.

«La boxe olympique se porte donc très bien dans notre région. La pandémie nous a peut-être mis K.-O. momentanément, mais nous sommes maintenant prêts à entamer un nouveau round.»

Le deuxième gala Kamco de la Trilogie des conquérants mettra en vedette plusieurs athlètes de l’École de boxe olympique de Rivière-du-Loup. Il comportera aussi un volet «Affaires» impliquant des entrepreneurs qui ont accepté de figurer dans le volet démonstratif de la carte des combats.

Plusieurs partenaires majeurs ont déjà confirmé leur participation au projet, dont Kamco Construction, l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup, Budweiser, Ciel 103,7/CIBM FM 107,1, Info Dimanche, Ray Réfrigération et Communications Sylvain Dionne. D’autres collaborations seront annoncées sous peu.

En promotion, 50 billets d’admission générale sont déjà disponibles au taux préférentiel de 20 $ via la plateforme Le point de vente à l’adresse https://lepointdevente.com/billets/galaboxe24. Une fois ceux-ci écoulés, les billets seront lancés en prévente au prix de 30 $. Il sera aussi possible de s’en procurer à l’entrée, le soir du gala, pour 35 $ l’unité.