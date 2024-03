Les Fondations B.A. de Trois-Pistoles en avance 

Mission accomplie pour les Fondations B.A. de Trois-Pistoles. L’équipe, qui évolue dans la Ligue de hockey senior Desjardins de l'Est-du-Québec, s’est dotée d’une avance de 2 à 0 dans la série demi-finale l’opposant aux Castors de Matane.

Cette fin de semaine, les joueurs des Basques ont célébré des gains de 3 à 1 et 4 à 2 contre la meilleure équipe de la saison régulière. Deux gains acquis sur la patinoire adverse, celle du Colisée Béton Provincial, de surcroit.

Jean-Philippe Levesque, Raphaël Santerre (1 but, 3 passes), Guillaume Bérubé (1 but, 1 passe), Samuel Gendreau, William Plourde (1 but, 1 passe) et Étienne Carrier (2 buts) ont été les buteurs et leaders offensifs de la fin de semaine victorieuse.

Les Fondations B.A. ne sont qu’à une victoire d’une place en finale. Ils auront l’occasion de l’obtenir les 9 et 10 mars (si nécessaire) à l’Aréna Bertrand-Lepage de Trois-Pistoles.

Pour le troisième match, les partisans sont invités à 20 h. Le lendemain, si nécessaire, la rondelle sera déposée à 16 h 30.