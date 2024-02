Les Fondations B.A. passent en demi-finale 

Mission accomplie pour les Fondations B.A. de Trois-Pistoles. L’équipe a remporté le cinquième et ultime match de la série quart de finale les opposant au Bois BSL de Mont-Joli dans la Ligue de hockey senior Desjardins de l'Est du Québec. Grâce à une victoire convaincante de 7 à 3, la formation des Basques passe ainsi en demi-finale.

À l’Aréna Bertrand-Lepage, les joueurs des Fondations n’ont pas laissé de doute qu’ils comptaient remporter ce match important. Devant la plus imposante foule de la saison, soit environ 800 partisans, l’équipe a été solide en marquant deux fois en première période, deux autres fois au deuxième engagement et trois fois au dernier tiers.

Le vétéran Sylvain Dubé a été le leader offensif des siens avec un tour du chapeau. Guillaume Bérubé (1 but, 2 passes), Mathieu Fitzback (1 but, 1 passe), Jeremy Desjardins et Jean-Philippe Lévesque ont aussi trouvé le fond du filet. Charles-Olivier Levesque a réussi 26 arrêts.

Les Fondations B.A. affronteront les Castors de Matane, premiers en saison régulière, lors de la prochaine série. Il s’agira à nouveau d’une série 3 de 5 qui devrait commencer samedi soir.