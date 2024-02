La relève athlétique québécoise brille au Match Québec vs Ontario à Toronto

Le 9 février, Toronto a été le théâtre du traditionnel Match Québec vs Ontario, mettant en compétition les meilleurs athlètes des deux provinces dans la catégorie cadette. Parmi les compétiteurs, deux membres du club Filoup de Rivière-du-Loup ont représenté le Québec, contribuant à la victoire de la délégation québécoise.

Juliette Dionne, originaire de Saint-Arsène et étudiante du programme sport-études à l'école secondaire de Rivière-du-Loup, a fait ses débuts dans l'équipe du Québec en 2024. Elle a participé avec brio à trois épreuves, soit le 60m haies, le saut en longueur, et le relais 4x200m. Juliette a impressionné par ses performances individuelles, terminant le 60m haies en 9,65 secondes et réalisant un saut en longueur de 5m12. Elle a également contribué à la troisième place de l'équipe A dans le relais 4x200m.

Karyn Thibault, entraîneuse du programme sport-études à Rivière-du-Loup, a été un membre précieux de l'équipe d'encadrement, assurant le soutien et la motivation nécessaires à la délégation québécoise. Au total, 47 athlètes et sept entraîneurs ont représenté le Québec à cette compétition d'athlétisme en équipe.

La délégation québécoise a remporté la victoire avec un pointage final de 265 à 254,5, surpassant leurs homologues ontariens. Tous les membres de l'équipe, y compris Juliette Dionne, ont eu l'honneur de soulever le trophée associé à cette compétition et de recevoir des médailles d'or en reconnaissance de leur performance.

Cette compétition mémorable s'est déroulée à l'université de York, offrant à tous les participants des souvenirs inoubliables. Juliette Dionne, en particulier, gardera en mémoire ces moments de succès et d'accomplissement dans sa jeune carrière sportive.