Les Pumas éliminés du Tournoi international de hockey pee-wee 

Dix-neuf patineuses artistiques des Arabesques de Rivière-du-Loup participaient la fin de semaine dernière à la Classique Jocelyne-Blier et à la compétition Donald Chiasson qui se tenaient à Rimouski. Classique Jocelyne-Blier Dans la catégorie Star 4 moins de 13 ans, Marilou Charest et Mélody Tremblay ont pris le 6e et le 9e rang de leurs ...